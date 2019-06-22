皇后網賽／專剋西西帕斯 18歲小將20年最年輕4強

2019-06-22 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



3月印地安泉賽擊敗當時世界第10的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），加拿大18歲小將奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime），皇后網賽再讓賽會頭號種子吃癟，單打八強賽7：5、6：2狙擊世界第6西西帕斯，成為20年來最年輕的4強好手。

世界排名21的奧格‧阿里辛是繼1999年「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt），最年輕的四強好手，若四強擊敗洛佩茲（ Feliciano Lopez），將成為1985年貝克（Boris Becker）後最年輕的爭冠球員。

「我抱著零期待來到這，但我控制自己的緊張，並維持發球優勢。」奧格‧阿里辛此役轟出9記Ace球，遭遇7個破發點都順利化解，首盤盤末成功破發西西帕斯，次盤更打出3：0開局，盤末再度破發對手，生涯兩度ATP巡迴賽遭遇西西帕斯都當贏家，若包含ITF青少年時期，保持5勝0敗優勢。

落敗的西西帕斯對奧格‧阿里辛沒轍，「我想我可能永遠都沒辦法擊敗他。」不過他仍看好奧格‧阿里辛潛力，有朝一日能奪大賽冠軍。

奧格‧阿里辛的父親來自非洲多哥共和國，母親則是加拿大魁北克人，他4歲起學習網球，2014年入選加拿大國家培訓隊。去年此時還在172名，2019年是突破之年，在此之前已經有3站挺進決賽，包括ATP500等級的里約熱內盧網賽，並在邁阿密千分名人賽首闖四強，挺進世界前20指日可待。