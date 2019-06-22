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伯明罕女網／巴蒂拍落大威晉4強 登球后只剩兩步

2019-06-22 11:28聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

巴蒂。 美聯社
巴蒂。 美聯社
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世界排名第2的芭蒂（Ashleigh Barty）剛在法網奪下生涯首座大滿貫女單金盃， 終結澳洲46年來的法網單打冠軍荒，本周在伯明罕女網賽有機會衝擊大坂直美球后寶座，若是她順利在伯明罕封后，就將取代大坂直美，成為新一任的世界球后。

巴蒂在法網女單決賽以6：1、6：3拍落捷克年輕好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），生涯首闖大滿貫單打決賽就一舉封后，也讓她的世界排名躍升至第2位。

而結束紅土賽季後，巴蒂很快又在草地賽場出發，今天她在伯明罕女網單打8強賽碰上持外卡參賽的美國名將大威廉絲（Venus Williams），在首盤1：4落後下上演大逆轉，最終以6：4、6：3取勝，晉級4強，距離登上球后寶座只差兩步。

「當你越來越接近時，你很自然的會開始提前思考、想到這件事，明天對我而言很重要，任何事都可能會發生。」巴蒂的4強賽對手將碰上謝淑薇的雙打搭擋、捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）。

巴蒂闖進伯明罕4強已獲6255分積分，與大坂直美的積分為6377分只剩下122分的差距；巴蒂坦承，自己曾經想過成為世界第一的那一天，不過她不會把專注力一直擺在這上面，「現在最重要的是專注接下來的比賽，但這是令人感到興奮的，毫無疑問地，你會開始提前思考。」

大坂直美法網大威廉絲
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