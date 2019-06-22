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哈雷網賽／3盤辛苦勝出 費德勒距第10冠只差2步

2019-06-22 07:56聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

費德勒在哈雷網賽苦戰三盤獲勝進軍四強。 歐新社
費德勒在哈雷網賽苦戰三盤獲勝進軍四強。 歐新社
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來到拿手的草地賽場，「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）在哈雷草地賽連兩戰都打滿三盤，今天凌晨在男單8強賽面對世界排名第20的西班牙巴提斯塔•艾格特（Roberto Bautista Agut），以6：3、4：6、6：4勝出，生涯第15度闖進4強賽，距離第十冠只差兩步。

費德勒在16強賽面對法國好手松加（Jo-Wilfried Tsonga）是苦戰三盤才驚險搶下8強門票，同時也中止對戰2連敗，今天面對過去8次交手、拿下百分百勝率的巴提斯塔•艾格特，費德勒再耗時1小時54分鐘辛苦取勝。

「他（巴提斯塔•艾格特）是一名頂尖球員，之前也曾擊敗過許多好手，在大型賽事中表現出色，常給對手帶來困難並有時擊敗他們。」費德勒認為巴提斯塔•艾格特的正手非常危險，會帶給對手極大的壓力，「我對這場比賽陷入苦戰並不感到驚訝，並且很享受戰鬥的感覺。」

費德勒的下一輪對手將是法國好手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），赫伯特在8強賽首盤以7：5拿下後，對手克羅埃西亞克里奇（Borna Coric）卻因傷退賽，讓他輕鬆晉級，取得首度與費德勒交手的機會。

雖然過去兩人並沒有在賽場上有過交手，但費德勒對赫伯特並不陌生，過去兩人曾一起練習，「我非常了解他，他喜歡早點擊球、切球，然後上網，我很期待，第一次交手總是令人期待。」

而能與網壇天王級人物一起進行練習，也讓赫伯特直呼是夢想成真，「作為一個孩子，我會看著他並模仿他，所以和他一起練習、打球真的很開心，我們交談且他對我很感興趣，他問了我十幾個關於我的問題。」

費德勒Roger Federer
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