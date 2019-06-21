射箭／不改變一定不會不一樣 雷千瑩蛻變摘金

2019-06-21 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雷千瑩（右）今年世錦賽拿下雙金成績，並率先取得奧運參賽權。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 中華射箭反曲弓女子代表隊日前在荷蘭世錦賽中，於團體與個人金牌戰中都擊敗強敵南韓，拿下我國史上首面團體與個人金牌，其中又以「雷母」雷千瑩一人包辦雙金的表現最亮眼，教練倪大智表示，過去雷千瑩都有比賽時容易緊張的問題，但從今年的世界盃上海站開始她就開始「改變」並享受在比賽之中，最終才寫下佳績。

從2016年里約奧運銅牌、2017年台北世大運銀牌、2018年亞運銀牌到今年世錦賽拿下雙金，雷千瑩都是女子反曲弓隊的老班底，儘管過去因為場上表現容易受到緊張情緒影響，國際賽成績大打折扣，不過今年她卻明顯改善易緊張的問題，成為女子射箭隊的穩定力量。

倪大智表示，雷千瑩本來就是一名練習時很準的選手，但過去因為容易緊張或是拘泥小細節導致比賽表現有失水準，不過從今年開始她就有明顯改變，「從今年的上海站開始，她似乎就已經在自己的節奏上，造就了奪得金牌的成果。」

談到了自己的改變，射箭資歷已超過10年的雷千瑩則以一句話勉勵自己，「也許改變不一定會讓妳不一樣，但不改變一定不會不一樣。雖然大家都說要在比賽中改變是很困難的，但我就很想在比賽中試著改變自己的心態，所以今年我在前兩站雖然成績不好，但我一直在調整自己狀況，讓我在這次世錦賽能夠更放開心胸去享受比賽。」

而這次個人賽拿下金牌也讓雷千瑩成為國內首個取得奧運參賽權的射箭選手，另外五個名額則須透過選拔賽篩選，她說：「其實比賽前我並不知道這件事，但教練賽後跟我說我已經確定可以參加奧運，讓我覺得是天上掉下來的禮物，因為這將讓我有比別人更多的時間能夠準備。」