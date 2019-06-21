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射箭／中華奧會宴請射箭隊 選手教練放眼東奧金牌

2019-06-21 18:58聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中華反曲弓女子代表隊譚雅婷（左起）、雷千瑩、彭家楙。記者劉肇育／攝影
中華反曲弓女子代表隊譚雅婷（左起）、雷千瑩、彭家楙。記者劉肇育／攝影
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中華射箭代表隊日前在荷蘭世界射箭錦標賽中帶回三金一銅佳績，反曲弓男女子隊更達成奪下六張東京奧運滿額門票的任務，寫下隊史最佳成績，其中反曲弓女子隊教練倪大智表示，雖然已經達成階段性任務，但選手已經將目標放在明年東京奧運奪金上，展現旺盛鬥志。

這次射箭代表隊在女子反曲弓團體與個人賽拿下雙金，雙雙寫下我國箭壇的新歷史，而複合弓隊則是在相隔20年後拿下第二面團體金牌，混雙也有銅牌佳績，而為了感謝中華神射手們的付出與辛勞，中華奧會今天特別宴請教練與選手。

中華奧會主席林鴻道在晚宴上也特別感謝選手、教練與中華民國射箭協會的付出，「南韓隊那麼長時間都是世界霸主，但我們的射箭隊成立時間雖較短，但靠著選手長期苦練、教練用心、協會苦心經營，可以說是小魚搏倒大鯨魚。」

林鴻道也指出，今年剛成立的射箭企業聯賽同樣功不可沒，利用多次的比賽機會增加選手實戰經驗，他也特別感謝企業聯盟的指導與付出，希望未來我國選手能夠有更多好成績傳回，並在東京奧運上發光發熱。

倪大智表示，自從2016年我國在里約奧運拿下反曲弓女團銅牌後，國內射箭氛圍回升了不少，加上從台北世大運以來選手不斷在國際賽事中累積經驗，過去臨場容易緊張的狀況已經明顯改善，「以前對他們下達指令，可能會因為太緊張無法執行，但現在她們的腦袋都很清楚，只要一句話就能完成指令，這就是最大的不同之處。」

倪大智強調，穩定性與默契的成長更是另外兩大關鍵，「現在我只要講一兩句話選手就知道我的意思，她們彼此間更是完全信任，而過去我要求她們每一趟都要有至少55分以上的表現，現在幾乎都能達到，反倒讓南韓有很大的壓力。」

里約奧運
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