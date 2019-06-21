羽球／羽您有約公益賽 23日上午台北體育館開幕

2019-06-21 15:53 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



台北市長柯文哲(右)與全民羽協吳宜倫理事長。 全民羽協提供 分享 facebook

第六屆『羽您有約』羽球公益賽將於108年6月23日(星期日)上午10:30在台北體育館舉行開幕典禮。來自各縣市200多個隊伍、超過2000人報名，參賽人數創歷屆新高，柯文哲市長特別以影音方式為賽事勉勵，教育局曾燦金局長、體育局蔡培林副局長、中華羽協張國祚理事長、國小聯合會劉一寬總會長、國中聯合會張文川總會長及全民羽協吳宜倫理事長等貴賓將為當天比賽開球揭開序幕，並一起和現場千餘名參賽選手一起以「拍手舞」進行暖身。

為推動台灣羽球運動發展，增進各校親師生情誼，全民羽協及台北市國小/國中學生家長會聯合會自2014年起開始舉辦「羽您有約」羽球邀請賽。今年「羽您有約」邁入第六屆，除了一般團體組、趣味聯誼組、國小學生組及貴賓邀請組外，並增設親子組，希望透過周末假日的賽事舉辦，提升親子共同運動的興趣與習慣。

柯文哲市長(中)特別以影音方式為賽事勉勵。 全民羽協提供 分享 facebook

本次參賽的校長及家長會長均分別超過上百位，在教育界的體育競賽中可謂盛況空前。透過校長、教師、家長及學生的羽球聯誼競賽，促進大家運動的習慣，在比賽互動中更可增進團隊情誼，緊密親師生感情，提升對學校認同及參與感，更可達到以球會友、校際交流的目的。

今年『羽您有約』從邀請賽改為公益賽，將所有隊伍的報名費用捐贈給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，主辦單位希望在鼓勵大家運動的同時也能鼓勵大家支持公益活動，幫助清寒家庭的學生安心就讀。

讓大家覺得『羽您有約』特別的地方是：所有的裁判全是國小學生，他們為這些師長及家長們擔任裁判，期盼透過這場競合的友誼賽事，讓孩子與大人換位思考，激盪出不同的運動家精神與親師生情感，其賦涵的教育意義更加深遠。台灣目前正處於羽球盛世的風潮，根據體育署統計，羽球在台灣的運動人口僅次於慢跑，位居第二，世界排名第一的台灣選手戴資穎更是因為羽球，讓世界看見台灣，期待藉由『羽您有約』的舉辦，讓大家更加喜愛羽球運動。