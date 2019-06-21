親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

40年前養過「很凶的大狗」 黑熊阿嬤還原經過這麼說

民宿廁所見針孔攝影機 旅客吃驚：這間評價9.2超高分

運動筆記不跑步就等死，癌後第一跑【教練！我想跑步！】4個常見的跑者肌力訓練問題
健行筆記【嘉義】眠月線高台山、島田山連走
NBA2019選秀第8順位- Jaxson Hayes2019選秀第7順位- Coby White

羽球／羽您有約公益賽 23日上午台北體育館開幕

2019-06-21 15:53聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

台北市長柯文哲(右)與全民羽協吳宜倫理事長。 全民羽協提供
台北市長柯文哲(右)與全民羽協吳宜倫理事長。 全民羽協提供
分享

第六屆『羽您有約』羽球公益賽將於108年6月23日(星期日)上午10:30在台北體育館舉行開幕典禮。來自各縣市200多個隊伍、超過2000人報名，參賽人數創歷屆新高，柯文哲市長特別以影音方式為賽事勉勵，教育局曾燦金局長、體育局蔡培林副局長、中華羽協張國祚理事長、國小聯合會劉一寬總會長、國中聯合會張文川總會長及全民羽協吳宜倫理事長等貴賓將為當天比賽開球揭開序幕，並一起和現場千餘名參賽選手一起以「拍手舞」進行暖身。

為推動台灣羽球運動發展，增進各校親師生情誼，全民羽協及台北市國小/國中學生家長會聯合會自2014年起開始舉辦「羽您有約」羽球邀請賽。今年「羽您有約」邁入第六屆，除了一般團體組、趣味聯誼組、國小學生組及貴賓邀請組外，並增設親子組，希望透過周末假日的賽事舉辦，提升親子共同運動的興趣與習慣。

柯文哲市長(中)特別以影音方式為賽事勉勵。 全民羽協提供
柯文哲市長(中)特別以影音方式為賽事勉勵。 全民羽協提供
分享

本次參賽的校長及家長會長均分別超過上百位，在教育界的體育競賽中可謂盛況空前。透過校長、教師、家長及學生的羽球聯誼競賽，促進大家運動的習慣，在比賽互動中更可增進團隊情誼，緊密親師生感情，提升對學校認同及參與感，更可達到以球會友、校際交流的目的。

今年『羽您有約』從邀請賽改為公益賽，將所有隊伍的報名費用捐贈給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，主辦單位希望在鼓勵大家運動的同時也能鼓勵大家支持公益活動，幫助清寒家庭的學生安心就讀。

讓大家覺得『羽您有約』特別的地方是：所有的裁判全是國小學生，他們為這些師長及家長們擔任裁判，期盼透過這場競合的友誼賽事，讓孩子與大人換位思考，激盪出不同的運動家精神與親師生情感，其賦涵的教育意義更加深遠。台灣目前正處於羽球盛世的風潮，根據體育署統計，羽球在台灣的運動人口僅次於慢跑，位居第二，世界排名第一的台灣選手戴資穎更是因為羽球，讓世界看見台灣，期待藉由『羽您有約』的舉辦，讓大家更加喜愛羽球運動。

體育教育局北市
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

排球／運彩推排球投注 電眼雙胞胎暢談旅外甘苦

2019-06-21 15:06

美洲盃／阿根廷瀕臨淘汰邊緣 梅西也嘆「時間不多了！」

2019-06-21 14:29

女足世界盃╱美國擊敗瑞典3連勝晉級

2019-06-21 14:28

皇后網賽／復出首戰成功過關 墨瑞：臀部沒有不適

2019-06-21 10:30

皇后網賽／再遇右膝髕骨骨裂 迪爾波卓將接受手術

2019-06-21 08:30

體操亞錦賽／史上首面 李智凱全能金牌

2019-06-21 00:25

體操亞錦賽／李智凱全能摘金牌 台灣史上首面

2019-06-20 22:15

田徑／東華安慶隆獎學金 16名選手及教練獎金共34萬

2019-06-20 17:17

網球／澳洲壞小子批約克維奇 送愛心動作不舒服

2019-06-20 17:05

東奧／地主門票抽籤結果揭曉 東洋魔女成員也扼腕

2019-06-20 16:47

溫網／不參加草地熱身 約克維奇直接拚衛冕

2019-06-20 16:26

女足世界盃／不放水挑對手 美國戰瑞典全力取勝

2019-06-20 16:23

伯明罕女網／雙胞胎首對決 捷克前球后爆冷落馬

2019-06-20 14:43

皇后網賽／迪爾波卓膝傷退賽 溫網打問號

2019-06-20 12:25

溫網／外卡名單出爐 曾俊欣入列、休威特拚男雙

2019-06-20 10:08

伯明罕女網／不敵雙打搭檔 謝淑薇無緣女單8強

2019-06-20 07:58

體操／新動作未獲承認 亞錦賽李智凱仍居領先

2019-06-19 23:38

伯明罕女網／詹家姊妹吞敗 首輪提前出局

2019-06-19 23:36

馬約卡女網／4年來草地首勝 莎娃爽自拍慶功

2019-06-19 23:33

世足／行賄案籠罩 2022主辦國卡達形象再跌

2019-06-19 19:52

體操／李智凱申請新動作 國際體操總會不承認

2019-06-19 19:37

伯明罕女網／普莉絲可娃雙胞胎 正賽首次姊妹鬩牆

2019-06-19 19:33

足球／公益賽27日登場 桃捷赴復興區贈練習球

2019-06-19 19:11

舉重／放眼舊紀錄 郭婞淳盼世錦賽取奧運門票

2019-06-19 19:08

射箭／爭東奧最後兩席 譚雅婷：還是有壓力

2019-06-19 17:20

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-17 08:59
看更多

熱門文章

日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

2019-06-20 20:41

NBA／有望首輪中選 日球員八村壘：不可思議

2019-06-20 18:20

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14

NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

2019-06-21 09:02

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

NBA／惡搞致敬昔日舊將 勇士新主場廁所藏玄機

2019-06-20 16:55

NBA／留杜蘭特？美媒：勇士擬先簽後換可能性

2019-06-21 11:23

NBA／選秀會上動作頻頻 勇士一口氣收進3位新人

2019-06-21 13:21

NBA／2019年選秀會 首輪選秀結果一覽

2019-06-21 12:36

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58

NBA／歐陸新秀受訪遭媒體無視 格林、韋德送鼓勵話語

2019-06-21 12:20

NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16

NBA／當初該促隊留奈許 諾維茨基：確實後悔了

2019-06-20 16:53

體操亞錦賽／李智凱全能摘金牌 台灣史上首面

2019-06-20 22:15

NBA／ 選秀狀元熱門 威廉森準備好扛起球隊

2019-06-21 00:26

NBA／灰狼太陽交易 薩里奇轉戰鳳凰城

2019-06-21 12:15

NBA／霍福特恐離開波士頓 傳湖人、快艇感興趣

2019-06-20 17:22

瓊斯盃／攜手完成換血 帕克：陳盈駿處處是驚奇

2019-06-20 17:16

日職／王柏融首扛四番打擊熄火 火腿敲4轟止敗

2019-06-20 21:00

NBA／向詹姆斯討教 威廉森：想問如何登上巔峰

2019-06-21 12:21

MLB／牛棚隊友又放火 陳偉殷0.1局失1分

2019-06-21 10:54

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

中職／彭政閔拚兩千安M2 洪一中：用腳打也有

2019-06-20 23:09

NBA／雷納德若加入快艇 洛城可望成世界籃球之都

2019-06-21 12:27

NBA／八村壘棄棒從籃 成就日本紀錄

2019-06-21 12:42

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

MLB／風城內戰全壘打滿天飛 麥登：外星事件

2019-06-20 16:41

NBA／邀請暴龍造訪白宮？ 川普：會考慮

2019-06-21 09:35

網球／澳洲壞小子批約克維奇 送愛心動作不舒服

2019-06-20 17:05

中職／至少140人選秀破紀錄 高中生也寫新高

2019-06-20 17:29

MLB／今日戰績表 洋基轟垮太空人拉出6連勝

2019-06-21 13:48

中職／第5隊誘因 選秀人數破百

2019-06-21 00:21

中職／桃園「煙火秀」勝出 猿最快25日封王

2019-06-21 00:06

日職／陳冠宇本季首度挨轟 陽岱鋼代打吞K

2019-06-20 20:31

MLB／阿隆索25轟出爐 平國聯新人上半季最多轟

2019-06-21 11:30

中職／林立雙響砲灌5打點退兄弟 猿隊5連勝

2019-06-20 22:56

瓊斯盃／中華藍亞運班底 挑戰亞洲一級列強

2019-06-21 00:28

NBA／選秀會封口令解禁 沃神展現「先知」功力

2019-06-21 15:22

中職／穀保3小將報名選秀 岳政華盼繼續二刀流

2019-06-20 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top