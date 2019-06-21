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排球／運彩推排球投注 電眼雙胞胎暢談旅外甘苦

2019-06-21 15:06聯合報 記者劉肇育╱即時報導

運彩今年將排球列入投注標的，並邀請到男排雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰為記者會站台。記者劉...
運彩今年將排球列入投注標的，並邀請到男排雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰為記者會站台。記者劉肇育／攝影
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台灣運彩在今年將排球列入投注標的，今天邀請到去年亞運為我國贏得銅牌的電眼雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰為宣傳活動站台，兩人表示運彩這次推出排球投注，除了能讓更多人藉此了解排球這項運動外，運彩每銷售100元就有10元挹注政府運動發展基金，也將讓更多選手受到運動發展基金的照顧。

運彩今年新增排球為投注標的，今年度就提供包括4大國際賽、5大職業賽讓消費者進行投注，包含世界盃、奧運洲際資格賽、挑戰者盃、國家排球聯賽，以及日、韓、巴西、波蘭與義大利職業聯賽等。投注提供7項玩法包含不讓分、讓分、大小、單局大小、單局不讓分、正確比數和冠軍及特別項目，不僅可以賽前投注，也可以場中投注。

台灣運彩指出，去年亞運中華男排在場上奮勇拚搏最終拿下銅牌的表現，為他們種下將排球列入投注標的的契機，而身為奪牌功臣的電眼雙胞胎劉鴻敏與劉鴻杰今天也受邀為記者會站台，並認為將會有更多人透過運彩更了解排球這項運動。

劉鴻敏與劉鴻杰去年亞運後隨即旅外挑戰泰國聯賽，兩人坦言剛到泰國時最不習慣的就是炎熱的天氣，甚至因為水土不服一度住院了一周，但在泰國的這個賽季同樣讓他們受益良多，「像是一開始去因為訓練量太大可能導致受傷，就嘗試與球隊溝通，最終對方也接受了，感覺雙方都是在彼此學習和成長。」

劉鴻敏與劉鴻杰目前正在為9月份的亞錦賽全力備戰，希望為中華隊取得前進東京奧運亞洲區資格賽的門票，兩人也透露在亞錦賽後仍會繼續尋求旅外機會，而追隨「黑狗」陳建禎前往日本，則是兩人的首選。

「雖然不會設限在亞洲，現在也有一些歐洲球隊在接觸，但我會優先考慮去日本。」劉鴻敏談到未來的旅外規劃時說：「因為我們都很欣賞日本的球風，加上他們防守很好，讓我覺得到那邊可以學到很多，也想看看是什麼樣的訓練能練出日本那樣的選手，加上如果能跟陳建禎同場比賽，應該會蠻有趣的。」

亞運中華隊
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