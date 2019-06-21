美洲盃／阿根廷瀕臨淘汰邊緣 梅西也嘆「時間不多了！」

2019-06-21 14:29 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



梅西。 世界日報 分享 facebook

兩戰過後，阿根廷隊在本屆美洲杯依舊無勝，面臨無法小組出線的危機。巨星梅西（Lionel Messi）坦言，阿根廷隊必須得盡快改善，不然這個惡夢確實可能成真。

「如果連小組都不能出線，那就太瘋狂了，」梅西說，「我們得趕快找到我們應有的球風，但時間真的不多了。」

阿根廷隊在美洲杯首戰以0：2敗給哥倫比亞，第二戰又以1：1被巴拉圭隊逼平。不僅如此，連巴拉圭主教練貝里佐（Eduardo Berizzo）都毫不掩飾表示，阿根廷並沒有帶來太大威脅。

「我其實感覺我們是丟了兩分，而不是得了一分，」貝里佐說。

目前B組中巴拉圭以2分暫時位列第二，阿根廷和卡達均只得1分，得6分的哥倫比亞已提前鎖定小組第一。

阿根廷主教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）承認，阿根廷隊踢得不好，而且球員之間缺乏信任。

「我們現在還有晉級希望，其實很幸運，」斯卡洛尼說，「我們必須以最好狀態迎接下一場比賽，雖然勝負未定，但球隊必須懷著勝利的希望，努力朝下一輪比賽前進。」

阿根廷將於23日迎戰卡達。

美洲杯╱巴西「足球強權」品質不再 主帥「蒂特」被點名扛責

曾經的足球強權，巴西男足如今已失去過去光環。本屆美洲杯小組賽雖然仍保持不敗，但踢得實在不怎麼樣，讓巴西人民大為不滿，主帥蒂特（Tite）更是受到嚴厲批評。

巴西隊在美洲杯首戰以3：0擊敗玻利維亞，但比賽品質其實低於比數所顯示；到了第二場，巴西竟被委內瑞拉以0：0逼平，引爆了巴西媒體與球迷的憤怒。

這是五年來巴西首次在主場作戰未能進球，而且巴西明明進攻無力，蒂特卻還是使用防守型球員，甚至中場換人時仍然是換上防守型球員，蒂特的用人保守遭到質疑，主場球迷更是對巴西隊送上噓聲。

其實巴西媒體對蒂特的保守和臨場指揮一直頗有微詞，在內馬爾（Neymar）受傷無緣美洲杯之後，應該要補強進攻型的球員替代，蒂特卻選擇了在國家隊始終沒有好表現的威廉（Willian）；去年俄羅斯世界杯八強賽，巴西以1：2不敵比利時，當時蒂特調整遲緩也是巴西隊落敗的原因之一。

A組的最後一輪比賽將在22日舉行，巴西將迎戰秘魯。