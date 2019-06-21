女足世界盃╱美國擊敗瑞典3連勝晉級

2019-06-21 14:28 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



美國擊敗瑞典3連勝晉級。 世界日報 分享 facebook

2019年女足世界杯20日結束了全部小組賽賽程，美國隊以2：0擊敗瑞典隊，以F組第一身分出線，16強賽將對上西班牙隊；中國女足在16強的對手，將是C組第一的義大利隊。

美國隊是三屆女足世界杯冠軍，過去七屆從未跌出過前三，這次不出意料地以三連勝戰績晉級，在以13：0大勝泰國、3：0擊敗智利後，她們在20日又以2：0擊敗北歐勁旅瑞典隊，以積9分的戰績位列頭名，將在首場淘汰賽中對陣B組第二的西班牙隊。

中國女足17日就確定能晉級，但16強對手等到20日全部比賽結束後才揭曉，答案是C組第一的義大利隊。

義大利隊堪稱是本屆賽事一大黑馬，時隔20年重返世界杯，她們先以2：1爆冷打敗澳洲隊，隨後以5：0大勝牙買加隊，雖然末輪0：1不敵巴西隊，但還是憑藉淨勝球優勢奪得小組第一。

與義大利隊對陣，中國隊並非毫無勝算。義大利隊世界排名第15，中國第16。從對陣表上來看，位於下半區的中國女足也成功避開了美國與法國等奪冠熱門球隊。如果擊敗義大利隊晉級八強，中國隊將與荷蘭隊和日本隊之間的勝者交手。

荷蘭隊20日以2：1擊敗加拿大隊，荷蘭女足近年來進步迅猛，2015年才首次亮相世界杯，當時晉級16強，2017年她們又在本土舉行的歐洲杯上一舉奪冠，本屆杯賽正是以當時的奪冠班底組建。