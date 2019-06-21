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皇后網賽／復出首戰成功過關 墨瑞：臀部沒有不適

2019-06-21 10:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

墨瑞(右)。 美聯社
墨瑞(右)。 美聯社
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年初打完澳網後，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）再度動刀接受金屬髖關節手術，經過這段時間的復健再度重返賽場，他與西班牙搭擋洛培茲（Feliciano Lopez）合拍，復出首戰用了75分鐘以7：6（7：5）、6：3拍落頭號種子哥倫比亞組合卡波（Juan Sebastian Cabal）和法瑞（Robert Farah），晉級8強。

受到臀傷困擾的墨瑞，今年在澳網男單首輪不敵西班牙巴提斯塔•艾格特（Roberto Bautista Agut）後，就沒有出賽紀錄，他在今年一月底再次開刀，於髖部植入金屬片，希望拯救網球生涯。

經過近5個月的復健路，墨瑞在皇后草地賽復出，他選擇從雙打起步，但這場眾所矚目的比賽卻受到雨勢影響一再延宕，直到今天凌晨才順利開打，「當我走上球場時，情緒非常激動，因為我已經很久沒有參加比賽。」

墨瑞繼續說：「我的臀部沒有任何不適，比賽結束後沒有感覺到什麼，如果是之前的我，可能會感覺十分痛苦且糟糕。我會繼續前進，看看會怎樣，但我對未來感到樂觀。」

同時墨瑞也表示，迎戰溫網將與法國好手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）搭擋出征男雙。赫伯特在今年澳網才與同胞馬惠（Nicolas Mahut）聯手奪冠，而他在生涯曾打下四座大滿貫男雙冠軍。

墨瑞透露，赫伯特曾對教練表達不打算挑戰溫網男雙，將專注在法網及溫網的男單比賽，但幾周前雙方有過接觸，事件出現轉折。除了參與男雙賽外，墨瑞也希望能打混雙，但目前尚未找到搭擋，他笑著說：「我有詢問過幾個球員，但至今已被拒絕了好幾次。」

墨瑞澳網
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