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皇后網賽／再遇右膝髕骨骨裂 迪爾波卓將接受手術

2019-06-21 08:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

迪爾波卓受將膝傷手術，恐無緣溫網。 路透
迪爾波卓受將膝傷手術，恐無緣溫網。 路透
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去年10月在上海名人賽遭遇右膝蓋髕骨骨裂的阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro），卻在皇后草地賽又因傷退賽，根據他的發言人威爾（Jorge Viale）表示，迪爾波卓右膝蓋髕骨再度骨裂，將再一次進行手術，而這次再度動刀可能會讓它錯過接下來的溫網。

皇后草地賽男單首輪，迪爾波卓在第二盤第8局網前跌倒傷到右膝，緊急處理後雖仍完成首輪比賽，以7：5、6：4擊敗加拿大20歲新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），但接下來的單打、雙打都退賽。

傷退後迪爾波卓立刻前往倫敦的醫院接受檢查，發言人威爾表示，迪爾波卓右膝髕骨有明顯撕裂，在與醫生討論後，迪爾波卓決定接受手術，手術將在幾天後進行，可能會影響到接下來的溫網賽程。

迪爾波卓在去年10月的上海名人賽就曾傷到右膝，直到今年2月才復出，但只打了一站比賽又休息三個月，5月的紅土賽季再度復出，今年法網也闖進男單第四輪，不過就在備戰草地大滿貫前的比賽中再度受傷動刀，這次皇后草地賽是他今年的第五站比賽。

Juan Martin del Potro法網
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