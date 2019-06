皇后網賽／再遇右膝髕骨骨裂 迪爾波卓將接受手術

迪爾波卓受將膝傷手術,恐無緣溫網。 路透 分享 facebook 去年10月在上海名人賽遭遇右膝蓋髕骨骨裂的阿根廷長人迪爾波卓(Juan Martin del Potro),卻在皇后草地賽又因傷退賽,根據他的發言人威爾(Jorge Viale)表示,迪爾波卓右膝蓋髕骨再度骨裂,將再一次進行手術,而這次再度動刀可能會讓它錯過接下來的溫網。

皇后草地賽男單首輪,迪爾波卓在第二盤第8局網前跌倒傷到右膝,緊急處理後雖仍完成首輪比賽,以7:5、6:4擊敗加拿大20歲新星沙波瓦羅夫(Denis Shapovalov),但接下來的單打、雙打都退賽。

傷退後迪爾波卓立刻前往倫敦的醫院接受檢查,發言人威爾表示,迪爾波卓右膝髕骨有明顯撕裂,在與醫生討論後,迪爾波卓決定接受手術,手術將在幾天後進行,可能會影響到接下來的溫網賽程。

迪爾波卓在去年10月的上海名人賽就曾傷到右膝,直到今年2月才復出,但只打了一站比賽又休息三個月,5月的紅土賽季再度復出,今年法網也闖進男單第四輪,不過就在備戰草地大滿貫前的比賽中再度受傷動刀,這次皇后草地賽是他今年的第五站比賽。

Medical studies after last night's fall confirmed Juan Martin del Potro has suffered another fracture in his right kneecap, which will require another surgery.



Get well soon, Delpo 😢🙏 pic.twitter.com/iMRgj5zb94