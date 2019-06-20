東奧／地主門票抽籤結果揭曉 東洋魔女成員也扼腕

2019-06-20 16:47 中央社 東京20日綜合外電報導



東奧門票抽籤結果揭曉。 路透 分享 facebook 2020年東京奧運暨帕運組織委員會今天在官網公布門票抽籤結果，曾在1964年東京奧運奪金的「東洋魔女」日本國家女子排球隊成員千葉勝美也「摃龜」，但她說，期待下次購票機會。

日本每日新聞報導，距離2020年東京奧運開幕還剩400天，組織委員會今天公布門票抽籤結果。街頭上與推特上從一早就有「抽到了」跟「全軍覆沒」兩種聲音，抽到購票名額的人開心不已，沒抽到購票名額的人則心有不甘。

其中，今年75歲的千葉勝美（舊姓松村）也有申請購買開幕式門票，但可惜無法如願。

千葉上午在西東京市家中要連結組織委員會的官方售票網頁，等待約30分鐘終於打開網頁，但結果顯示「落選」。千葉說，雖然知道抽到的機率跟中樂透一樣，但實際得知沒抽到的結果還是讓人感到遺憾，「期待下一次的購票機會」。

她仍記得55年前在東京奧運開幕式上，身為排球隊成員進場時，場邊響起滿場觀眾的歡呼聲。當年日本選手團讓身高高的女子選手走在最前面，包含千葉在內的東洋魔女們。

「當時的氣氛就像祭典活動一樣，只要電視播放當年的影片，裡面一定有拍到我，孫子也會很自豪地指著電視說是奶奶。」千葉回想過去場景這麼說。

2020年東奧選手進場將在新國立競技場舉行，她希望能從觀眾席上看日本國家代表隊選手進場而申請購票。不光是沒抽到開幕式的入場券購票名額，連閉幕式、田徑、體操及棒球等購票抽籤，也全數「摃龜」。

千葉從職業生涯引退後，雖然曾教導地方女排及兒童排球等，但由於過去職業生涯練習過度的後遺症影響，膝蓋愈來愈彎不下去，約10年前就離開第一線。

但她說，身邊的人都知道她是奧運金牌得主，所以自己不想呈現步履蹣跚的樣子，每週3到4次會到家附近的運動俱樂部健身。

千葉所居住的獨棟房屋，被附近的小學生稱為「魔女之家」，她說，「到現在都沒被忘記，很感謝小學生們這麼說」。

她也不忘對這次要出賽2020東奧的女排後輩加油打氣說，身為奧運主辦國選手的壓力很大，那種心情光是想到就讓人喘不過氣，「希望妳們用盡全力努力練習，然後轉變成為自信」。

東京奧運各項賽事門票總計逾780萬張，部分門票秋天以後會在售票官網開放搶購，明年春天也會在東京都內設置的販售處直接讓民眾購買，但以規模來說，這次的抽籤購票最大。

組織委員會將以電子郵件通知民眾抽籤結果，裡面的資訊包括購買張數及金額，但組織委員會也呼籲，他們寄出的電子郵件內不會有超連結網址，或要求民眾轉帳到某個帳號等資訊，希望民眾特別留意。