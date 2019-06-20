網球／澳洲壞小子批約克維奇 送愛心動作不舒服

2019-06-20 17:05 中央社 貝爾格勒19日綜合外電報導



澳洲火爆小子。 美聯社 分享 facebook 澳洲男網「壞小子」基里洛斯又惹事生非，稱約克維奇向觀眾狂送愛心「讓人不舒服」，且「執著於希望受人歡迎」，現任球王約克維奇沒有放在心上，堅稱基里洛斯是個好人。

比起在場上的表現，脾氣火爆的基里洛斯（Nick Kyrgios）更常因為場下的言論，成為媒體的頭條。他稱世界第一的約克維奇（Novak Djokovic）渴望提高自己的地位，想跟瑞士特快車費德勒（Roger Federer）平起平坐，受到球迷高度尊崇。

基里洛斯告訴NCR Tennis Podcast：「我認為他很想受人歡迎，讓我很受不了，（約克維奇以雙手向觀眾送出愛心的）慶祝動作讓人不舒服。」

基爾里洛說：「不論他拿過多少大滿貫冠軍，對我來說，他都不是最偉大的球員，對我來說，費德瑞永遠是史上最棒的球員。」

塞爾維亞名將約克維奇似乎不受影響，他說，基里洛斯的言論，「不會讓他晚上睡不著」。

約克維奇下月將征戰溫布頓錦標賽尋求衛冕冠軍，他今天在貝爾格勒告訴記者說：「我覺得，基本上來說，他是個好人，我不知道他為什麼要說那些話，他想獲得注意？還是想要表現得與眾不同？」

約克維奇說：「他顯然是想表現出真誠、公開、透明，那是他個性的一部分。我尊重他，但他有像其他人一樣對我表示尊重嗎？沒有，他沒有，那就是他溝通的方式。」

約克維奇坦言，他曾向基里洛斯伸出援手，協助處理名聲與大大小小錯誤，「5年前我曾提供他某種幫助，如果他需要任何幫忙，他可以來找我，在我的職業生涯初期，也曾經歷那些對我的批評」。

約克維奇說：「我這一生中都試著尊重每一個人，我真的不知道他的理由，但我尊重他。」