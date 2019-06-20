親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

第四所大專退場！亞太創意技術學院停辦

長榮航空勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

運動筆記肌肉狀態讓你的姿勢有問題？燒脂跑
健行筆記分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！新北輕旅行~平溪線鐵道秘境
NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

伯明罕女網／雙胞胎首對決 捷克前球后爆冷落馬

2019-06-20 14:43聯合報 記者曾思儒╱即時報導

WTA史上首度雙胞胎正賽對決，很熟悉彼此的兩人打出激戰，上演將近2小時3盤大戰，...
WTA史上首度雙胞胎正賽對決，很熟悉彼此的兩人打出激戰，上演將近2小時3盤大戰，最終排名百大外的克里斯蒂娜更爆冷拍下世界排名第3的妹妹。 路透
分享

WTA史上首度雙胞胎正賽對決不只引起話題，兩位主角、捷克姊妹花卡克里斯蒂娜‧普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）和卡洛琳娜‧普莉絲可娃（Karolina Pliskova）今天凌晨更上演將近2小時3盤大戰，且決勝盤還戰到「搶7」，最終排名百大外的克里斯蒂娜更爆冷拍下世界排名第3的妹妹，從會外賽一路闖到伯明罕女網賽會內8強。

27歲的姊妹倆外型相似、身高也只差2公分，最好分辨方式就是慣用手不同，早2分鐘出生的姊姊克里斯蒂娜是左手持拍。姊妹倆曾攜手雙打，2011年還曾一起造訪台灣參加海碩女網賽，不過之後發展大不同，卡洛琳娜2016年美網直闖決賽才不敵德國前球后柯波兒（Angelique Kerber），排名還一度登上世界第一，姊姊克里斯蒂娜成績卻沒妹妹亮眼，目前世界排名僅112，生涯獎金240萬美元，也遠遠落後妹妹的1700萬美元。

過往姐妹花曾8度碰頭，雙方各拿4勝，不過上次碰頭已是6年前，賽事層級也不比伯明罕，克里斯蒂娜笑說：「很多人昨天就開始討論了，我只是覺得『拜託，我還有一場比賽要打耶』。」拿下6：2、3：6、7：6（9：7）勝利的姊姊補充說，和妹妹對陣感覺總是很奇怪，「我們是家人，所以你不想她.......但我同時也想奪勝。」

順利在姊妹大戰中勝出，克里斯蒂娜下戰又要碰同胞，她將和第二輪擊敗謝淑薇的史翠可娃（Barbora Strycova）爭4強門票。

謝淑薇美網Angelique Kerber
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

皇后網賽／迪爾波卓膝傷退賽 溫網打問號

2019-06-20 12:25

溫網／外卡名單出爐 曾俊欣入列、休威特拚男雙

2019-06-20 10:08

伯明罕女網／不敵雙打搭檔 謝淑薇無緣女單8強

2019-06-20 07:58

體操／新動作未獲承認 亞錦賽李智凱仍居領先

2019-06-19 23:38

伯明罕女網／詹家姊妹吞敗 首輪提前出局

2019-06-19 23:36

馬約卡女網／4年來草地首勝 莎娃爽自拍慶功

2019-06-19 23:33

世足／行賄案籠罩 2022主辦國卡達形象再跌

2019-06-19 19:52

體操／李智凱申請新動作 國際體操總會不承認

2019-06-19 19:37

伯明罕女網／普莉絲可娃雙胞胎 正賽首次姊妹鬩牆

2019-06-19 19:33

足球／公益賽27日登場 桃捷赴復興區贈練習球

2019-06-19 19:11

舉重／放眼舊紀錄 郭婞淳盼世錦賽取奧運門票

2019-06-19 19:08

射箭／爭東奧最後兩席 譚雅婷：還是有壓力

2019-06-19 17:20

ELEVEN SPORTS與中嘉集團協商有轉機 延長頻道授權至731

2019-06-19 15:35

馬約卡女網／莎拉波娃復出 強勢賞蛋開胡

2019-06-19 14:56

女足世界盃／巴西女將馬塔累積17進球 史上第一人

2019-06-19 13:12

高球／受柯瑞啟發 魏聖美復出拚冠

2019-06-19 12:09

哈雷網賽／費德勒復仇 挑戰第10冠首場開紅盤

2019-06-19 09:57

伯明罕女網／謝淑薇女雙過關 今與隊友廝殺

2019-06-18 23:57

伯明罕女網／謝淑薇雙打逆轉勝 挺進8強

2019-06-18 20:03

伯明罕女網／7度剋世界前10 謝淑薇：微笑與冷靜

2019-06-18 16:34

網球／皇室御用名醫操刀 墨瑞：她改變我一生

2019-06-18 15:20

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-17 08:59
看更多

熱門文章

日職／王柏融敲長打有1打點 打擊率小升至2成97

2019-06-19 20:23

NBA／KD留或走 匿名教練：在勇士養傷較合適

2019-06-19 16:37

NBA／為榜眼籤鋪路？ 灰熊送主控柯利去爵士

2019-06-20 09:43

NBA／給海瓦德太多機會 史蒂文斯挨批私心誤事

2019-06-19 20:35

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

NBA／「北卡獵鷹」跳出合約 巴恩斯試水FA市場

2019-06-19 18:50

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／懷塞德將執行球員選項 年薪達2700萬美元

2019-06-19 16:16

NBA／火箭有意組三巨頭 傳積極追求巴特勒

2019-06-20 11:17

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00

NBA／米道頓不執行球員選項 仍有望續約公鹿

2019-06-19 18:11

日職／王柏融3支1 橫濱再見安送火腿4連敗

2019-06-19 20:34

MLB／光芒史奈爾0.1局失6分 衛冕塞揚史上最慘

2019-06-20 08:27

NBA／向上交易踢鐵板 尼克拒絕老鷹二換一提案

2019-06-19 18:37

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30

NBA／榜眼熱門不怕負能量 莫蘭特連爸爸都恨過

2019-06-20 09:19

MLB／馬恰多全壘打消失 荷斯莫烏龍跑壘出局

2019-06-20 09:20

體操／李智凱申請新動作 國際體操總會不承認

2019-06-19 19:37

MLB／沙胖奪第250勝：與偶像並列意義重大

2019-06-20 11:07

黑馬新秀轟動全美 莫朗特衝進榜眼大熱門

2019-06-20 12:00

NBA／溜馬自由市場進補 鎖定西班牙金童魯比歐

2019-06-19 16:27

中職／再見安逆轉兄弟 林哲瑄：抓高球打

2019-06-19 23:27

中職／黃勃睿通過測試會 要替老爸黃文生圓夢

2019-06-19 18:33

日職／火腿王牌上澤直之左膝骨折 恐本季報銷

2019-06-19 17:05

MLB／史丹頓缺陣2個月 用守備美技宣告回歸

2019-06-19 17:57

中職／魏應充訪新莊球場 基地設斗六呼之欲出？

2019-06-19 17:27

MLB／楚奧特滿貫砲不過癮 兩轟7打點收拾藍鳥

2019-06-20 12:04

中職／林哲瑄灌5打點 再見安打氣走兄弟

2019-06-19 22:55

MLB／印地安人「背靠背靠背」3連轟 15年首見

2019-06-19 15:12

中職／連5季團隊打擊率3成？暴力猿本錢十足

2019-06-20 10:27

MLB／近6小時跨日大戰17局 雙城靠再見安解脫

2019-06-19 16:05

MLB／大谷近期火燙 明星賽仍有機會進決選

2019-06-19 19:05

中職／兄弟上半季出局 恰恰要趕進度拚2大紀錄

2019-06-19 23:31

MLB／打斷鼻樑顛倒勇 國民薛則黑眼飆10K奪勝

2019-06-20 11:11

中職／獅隊新洋投亞力克周日抵台 有大聯盟資歷

2019-06-19 16:00

中職／兄弟岳東華上一軍 談弟弟報名選秀給意見

2019-06-19 20:58

體操／新動作未獲承認 亞錦賽李智凱仍居領先

2019-06-19 23:38

溫網／外卡名單出爐 曾俊欣入列、休威特拚男雙

2019-06-20 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top