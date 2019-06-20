伯明罕女網／雙胞胎首對決 捷克前球后爆冷落馬

2019-06-20 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



WTA史上首度雙胞胎正賽對決，很熟悉彼此的兩人打出激戰，上演將近2小時3盤大戰，最終排名百大外的克里斯蒂娜更爆冷拍下世界排名第3的妹妹。 路透 分享 facebook

WTA史上首度雙胞胎正賽對決不只引起話題，兩位主角、捷克姊妹花卡克里斯蒂娜‧普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）和卡洛琳娜‧普莉絲可娃（Karolina Pliskova）今天凌晨更上演將近2小時3盤大戰，且決勝盤還戰到「搶7」，最終排名百大外的克里斯蒂娜更爆冷拍下世界排名第3的妹妹，從會外賽一路闖到伯明罕女網賽會內8強。

27歲的姊妹倆外型相似、身高也只差2公分，最好分辨方式就是慣用手不同，早2分鐘出生的姊姊克里斯蒂娜是左手持拍。姊妹倆曾攜手雙打，2011年還曾一起造訪台灣參加海碩女網賽，不過之後發展大不同，卡洛琳娜2016年美網直闖決賽才不敵德國前球后柯波兒（Angelique Kerber），排名還一度登上世界第一，姊姊克里斯蒂娜成績卻沒妹妹亮眼，目前世界排名僅112，生涯獎金240萬美元，也遠遠落後妹妹的1700萬美元。

過往姐妹花曾8度碰頭，雙方各拿4勝，不過上次碰頭已是6年前，賽事層級也不比伯明罕，克里斯蒂娜笑說：「很多人昨天就開始討論了，我只是覺得『拜託，我還有一場比賽要打耶』。」拿下6：2、3：6、7：6（9：7）勝利的姊姊補充說，和妹妹對陣感覺總是很奇怪，「我們是家人，所以你不想她.......但我同時也想奪勝。」

順利在姊妹大戰中勝出，克里斯蒂娜下戰又要碰同胞，她將和第二輪擊敗謝淑薇的史翠可娃（Barbora Strycova）爭4強門票。