皇后網賽／迪爾波卓膝傷退賽 溫網打問號

2019-06-20 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



選擇皇后草地賽作為溫布頓網賽的熱身賽，阿根廷長人迪爾波卓卻成為傷兵。 美聯社 分享 facebook

選擇皇后草地賽作為溫布頓網賽的熱身賽，阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro）卻成為傷兵，他在首戰第二盤第8局在網前滑了一跤，儘管打下最後勝利，卻提前退出爭冠行列，讓第二輪的西班牙對手洛培茲（Feliciano Lopez）兵不血刃地站上8強。

皇后草地賽因倫敦雨勢影響賽程，名列第3種子的迪爾波卓又傳傷情，賽事總監法蘿（Stephen Farrow）遺憾宣布迪爾波卓的退賽消息，「這裡的球迷很喜愛迪爾波卓，一如世界其他地方，我們希望他能盡快痊癒，並希望明年再見到他。」

迪爾波卓的首戰對手是加拿大20歲新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），這位身高198公分的阿根廷長人在首盤以7：5先拿下，第二盤第5局又率先破發，不料第8局網前跌倒傷到右膝，緊急處理後雖仍完成首輪比賽，但接續單打與雙打都退賽。

迪爾波卓在去年10月就曾在上海名人賽傷到右膝，今年2月才復出，只打了一站就又休息3個月，5月紅土賽季再回歸，法網也打到第四輪，但本周又傷到右膝，是否影響7月1日開戰的溫布頓已打上問號。

迪爾波卓的雙打是和同胞塞波洛斯（Horacio Zeballos）聯手，退賽後位置由瑞典林斯泰德（Robert Lindstedt）／紐西蘭西塔特（Artem Sitak.）補上。

洛培茲成為首位站上8強的球員，他在雙打賽將和年初動金屬髖關節手術的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）合作，首戰就碰列頭號種子的哥倫比亞組合卡波（Juan Sebastian Cabal）和法瑞（Robert Farah）；只是這場備受矚目的雙打對決一再受雨延宕，目前安排在今天中央球場的壓軸戰，預計台灣時間今晚深夜出賽。