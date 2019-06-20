溫網／外卡名單出爐 曾俊欣入列、休威特拚男雙

2019-06-20 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



一年一度網壇草地盛事溫布頓將於7月1日開戰，大會今天公告部分外卡名單，澳洲傳奇「野兔」休威特（Lleyton Hewitt）出現在男雙外卡名單上，他將和同胞湯普森（Jordan Thompson）搭檔參賽，我國「夜市球王」曾俊欣則首度拿到溫網會外賽外卡。

溫布頓男單、女單各有8張外卡，男雙和女雙各7組，另有5組混雙外卡，會外賽男單、女單也各有9張外卡。大會今天只公布部分名單，去年在青少年男單登頂的曾俊欣，名字出現在男單會外賽外卡第7位，另有2名尚未公布。

男單和女單各8張外卡名單，今天也只公告一半，男單包括2006年打到4強的賽普勒斯老將巴格達提斯（Marcos Baghdatis）和3名地主選手瓦德（James Ward）、克拉克（Jay Clarke）和上月剛摘下NCAA冠軍的尤比（Paul Jubb）；女單公布的4張外卡名單則是地主達特（Harriet Dart）、斯萬（Katie Swan）和華生（Heather Watson），以及波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

雙打各7組外卡已公布5組，混雙5組尚未公告，其中最受矚目的當屬休威特。這位澳洲前「世界球王」也是大會2002年男單冠軍得主，雙打溫網最佳戰績則是第三輪；他2016年澳網後宣布退休，但之後改口表示不打算退出網壇，而是將出賽項目改為雙打。

休威特現年38歲，搭檔湯普森年紀足足比他小13歲。兩人在今年已合作4站，最佳成績是雪梨公開賽4強，不過雪梨也是休威特唯一嘗到勝場的比賽，另外6站他都是「一輪遊」。

溫布頓其他外卡名單將於下周公布。