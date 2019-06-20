伯明罕女網／不敵雙打搭檔 謝淑薇無緣女單8強

2019-06-20 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



才聯手闖過伯明罕女網賽雙打第一關，我國網球「一姊」謝淑薇昨天深夜就和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）隔網對決，首盤就戰到「搶7」才決勝負，最終謝淑薇以6：7（3：7）、3：6吞敗，無緣站上8強，不過今天兩人馬上再合拍，齊心搶雙打4強門票。

目前世界排名28位的謝淑薇，首輪打滿3盤力退世界第10白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），寫下生涯第7度擊敗世界前10名將紀錄，但昨晚碰世界排名51的雙打搭檔，謝淑薇在首盤「搶7」中一度取得3：2領先，但接續卻連失5分遭逆轉。

這場雙打鬩牆之戰，全場只出現一次破發球局，就發生在第二盤第4局，謝淑薇遭破發後也沒能突破史翠可娃發球局，最終讓出1小時又31分鐘的比賽勝利，第二輪止步。

昨天台將勝率掛零，謝淑薇單打落馬前，首戰因雨延遲一天上場的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，和第4種子「德荷聯軍」葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）／素爾絲（Demi Schuurs）纏戰到「超級搶10」，以4：6、7：5、4：10落敗，錯過8強機會。

謝淑薇和史翠可娃列大會第2種子，首戰通過「超級搶10」考驗，台灣時間今天晚上約8時30分要和美國阿塔沃（Raquel Atawo）／烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）在8強賽碰頭。