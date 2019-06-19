足球／公益賽27日登場 桃捷赴復興區贈練習球

2019-06-19 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



第二屆桃捷盃五人制足球錦標賽27日至30日連續4天在青埔足球場舉行。圖／桃捷提供 分享 facebook

為了帶動桃園地區的足球發展風氣，桃園捷運公司投入公益，關懷在地足球運動，舉辦桃捷盃足球賽，在去年第一屆賽事就吸引650名足球小將熱情追夢，今年將擴大舉辦第二屆，預計提供950名參賽名額讓足球小將爭取榮耀。

桃捷公司今天率先捐贈240顆足球至復興區12所國中、小學做為體育課、體育社團的練習球，鼓勵熱愛足球的小將們勇敢追夢，贏在起跑點上。

桃園市政府體育局長莊佳佳感謝桃捷公司辦理富有意義的公益足球盃，對小朋友來說是非常好的資源，桃園市在市長鄭文燦的支持下，建設許多運動場館，10月19日全運會也將在桃園盛大開幕，歡迎大家一起為選手加油，落實桃園全民運動。

桃捷公司總經理蒲鶴章表示，運動可以強健體魄，讓生活更美好，「直達美好」正是桃捷公司的企業理念，桃園捷運不只是交通業，更致力於公共運輸服務、回饋社會，希望藉著足球希望工程跟公益足球盃的比賽，拋磚引玉。

第二屆桃捷盃五人制足球錦標賽14日開放報名至20日止，比賽將於27到30日連續4天於鄰近機場捷運A17領航站的青埔足球場登場，桃捷公司將於活動會場設置闖關遊戲等親子活動區，為青埔足球場作為今年全運會足球賽相關練習場地一起熱血應援。