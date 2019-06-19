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世足／行賄案籠罩 2022主辦國卡達形象再跌

2019-06-19 19:52台灣醒報 台北報導

卡達主辦2022年世界盃早因勞權爭議而負面形象頻傳，本次再加上普拉蒂尼的行賄案進...
卡達主辦2022年世界盃早因勞權爭議而負面形象頻傳，本次再加上普拉蒂尼的行賄案進入新的調查階段。 歐新社
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力挺卡達的前歐足聯主席普拉蒂尼遭捕，坐實卡達奪得世界盃主辦權的醜聞？前歐足聯主席普拉蒂尼從2015年違反道德規範而下台，並從2017年開始接受調查，原本2022年主辦的強烈競爭者美國質疑，卡達透過場外私下、向普拉蒂尼等官員行賄。雖然普拉蒂尼在19日受詢後獲釋，該團隊也聲稱清白，但本就因勞權爭議備受抨擊的卡達在世足賽還沒來時，負面形象就不斷傳出。

行賄案恐坐實

根據《英國廣播公司》報導，前歐足聯主席、在FIFA投票上有舉足輕重地位的普拉蒂尼18日晚間突然傳出被捕，法國反貪腐調查人員在徹查2年後，終於對普拉蒂尼可能涉及的2022年世足主辦權行賄動手。雖然他隨後於19日凌晨就獲釋，其團隊也聲稱普拉蒂尼是清白的，但說法可信度相對薄弱。

普拉蒂尼被質疑的涉案是2022年世足主辦權投票，當時最被看好的是美國，美國提出的完整主辦規劃贏得時任FIFA主席布拉特的力挺；但在投票之前，時任法國總統的薩科齊舉辦一場會晤，當時受邀者除了普拉蒂尼以外，還有關鍵性的人物：卡達王儲塔米姆，隨後的投票案發生戲劇性逆轉，卡達以14票擊敗美國的8票，獲得主辦權，檯面下是否有被動過手腳也引起眾人關注。

卡達勞權爭議

據《歐洲新聞網》報導，本起行賄案讓人想起2015年爆發的國際足總收賄案，當時涉案官員高達15人，而時任主席布拉特雖沒在名單內，也一直聲稱自己「手是乾淨的」，雖未被找到直接證據，但手下多人都坐實收賄，只怕布拉特不會不知情。普拉蒂尼在這起卡達主辦權案中，很難置身事外。

而卡達舉辦世足的前期建設中，早已傳出勞權爭議。他們嚴重違反勞權法律，把工人視為「足球奴隸」，超時工作與艱苦的工作環境讓目前死亡勞工數已破千，被推估在完工前恐怕要賠上4千多條人命，這一直為人詬病，球迷亦不希望四年一次的大舞台因背後負面形象而打折扣，若後續普拉蒂尼收賄案有實質證據被查出，對卡達2022年世足賽的形象是雪上加霜。

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