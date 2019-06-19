WSBL／首屆選秀7月3日登場 錢薇娟：樂觀其成

2019-06-19 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



女籃傳奇球星錢薇娟，對於WSBL首屆選秀樂觀其成。 聯合報系資料照 分享 facebook

舉辦14季的WSBL，7月3日將迎來首屆選秀會，盼為女籃環境注入新氣象。選秀報名日自18日至21日截止。女籃傳奇球星錢薇娟，對於選秀樂觀其成，坦言萬事起頭難，儘管前幾年仍有諸多限制，但就長遠看來仍是正確方向。

醞釀已久的WSBL選秀會即將登場登場，最快第15季就有選秀球員亮相。首屆選秀會選秀資格包括需年滿18歲、具備高中(職)同等學歷，且具有HBL甲級、UBA公開一級、各球隊未曾向WSBL報名者三項資格之一皆可報名，前三輪選秀保障底薪也詳列。

不過108年度仍保留各隊5位建教合作名額，隔年3位，待110年才不再保留，建教合作學校選中之球員，應比照選秀第二輪獲選球員薪資合約保障。

錢薇娟對選秀持正面態度，「起跑點不同，好的架構可以改變。」並舉UBA與SBL、WSBL切割為例，男子組北體百勝不復見，近年更無連霸球隊，儘管初期辛苦，「女子組切割等了六年，今年文化也落馬，代表更多學校開放競爭。」

錢薇娟也談到，過去甲組門檻窄，除非國、高中走正規，少有機會挑戰甲組，但就她觀察，大學不少潛力好手只能成遺珠，選秀後球員才有流動。

前中華隊控球馬怡鴻同樣看法，表示雖然前兩年有建教名額，不過選秀勢必對女籃文化帶來衝擊，相信有助改善女籃環境。