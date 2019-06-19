親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

加拿大巡防艦穿越台海 國防部證實：自由航行

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

運動筆記【賽事圖輯】早安台北半程馬拉松邀請賽 相簿出爐囉！雲林縣馬拉松協會 久違地團訓
健行筆記分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！新北輕旅行~平溪線鐵道秘境
NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

WSBL／首屆選秀7月3日登場 錢薇娟：樂觀其成

2019-06-19 18:16聯合報 記者林宋以情╱即時報導

女籃傳奇球星錢薇娟，對於WSBL首屆選秀樂觀其成。 聯合報系資料照
女籃傳奇球星錢薇娟，對於WSBL首屆選秀樂觀其成。 聯合報系資料照
分享

舉辦14季的WSBL，7月3日將迎來首屆選秀會，盼為女籃環境注入新氣象。選秀報名日自18日至21日截止。女籃傳奇球星錢薇娟，對於選秀樂觀其成，坦言萬事起頭難，儘管前幾年仍有諸多限制，但就長遠看來仍是正確方向。

醞釀已久的WSBL選秀會即將登場登場，最快第15季就有選秀球員亮相。首屆選秀會選秀資格包括需年滿18歲、具備高中(職)同等學歷，且具有HBL甲級、UBA公開一級、各球隊未曾向WSBL報名者三項資格之一皆可報名，前三輪選秀保障底薪也詳列。

不過108年度仍保留各隊5位建教合作名額，隔年3位，待110年才不再保留，建教合作學校選中之球員，應比照選秀第二輪獲選球員薪資合約保障。

錢薇娟對選秀持正面態度，「起跑點不同，好的架構可以改變。」並舉UBA與SBL、WSBL切割為例，男子組北體百勝不復見，近年更無連霸球隊，儘管初期辛苦，「女子組切割等了六年，今年文化也落馬，代表更多學校開放競爭。」

錢薇娟也談到，過去甲組門檻窄，除非國、高中走正規，少有機會挑戰甲組，但就她觀察，大學不少潛力好手只能成遺珠，選秀後球員才有流動。

中華隊控球馬怡鴻同樣看法，表示雖然前兩年有建教名額，不過選秀勢必對女籃文化帶來衝擊，相信有助改善女籃環境。

選秀SBL中華隊
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

足球／公益賽27日登場 桃捷赴復興區贈練習球

2019-06-19 19:11

舉重／放眼舊世界紀錄 郭婞淳盼世錦賽取奧運門票

2019-06-19 19:08

射箭／爭東奧最後兩席 譚雅婷：還是有壓力

2019-06-19 17:20

ELEVEN SPORTS與中嘉集團協商有轉機 延長頻道授權至731

2019-06-19 15:35

馬約卡女網／莎拉波娃復出 強勢賞蛋開胡

2019-06-19 14:56

女足世界盃／巴西女將馬塔累積17進球 史上第一人

2019-06-19 13:12

高球／受柯瑞啟發 魏聖美復出拚冠

2019-06-19 12:09

哈雷網賽／費德勒復仇 挑戰第10冠首場開紅盤

2019-06-19 09:57

伯明罕女網／謝淑薇女雙過關 今與隊友廝殺

2019-06-18 23:57

伯明罕女網／謝淑薇雙打逆轉勝 挺進8強

2019-06-18 20:03

伯明罕女網／7度剋世界前10 謝淑薇：微笑與冷靜

2019-06-18 16:34

網球／皇室御用名醫操刀 墨瑞：她改變我一生

2019-06-18 15:20

皇后網賽／墨瑞復出 澳洲壞小子：願意買票看

2019-06-18 14:52

奧會／國際體育事務知能宣講 第四站彰師大開講

2019-06-18 13:43

哈雷網賽／地主希望大逆轉 澤瑞夫闖頭關

2019-06-18 13:10

全國青少年桌球及世界青少年代表隊選拔賽台東登場

2019-06-18 11:00

射箭／世錦賽奪3金寫新猷 中華隊凱旋

2019-06-18 10:18

伯明罕女網／打敗第5種子 謝淑薇單打過頭關

2019-06-18 00:12

射箭世錦賽／女團奪2金 教練：全力備戰東奧

2019-06-17 23:08

伯明罕女網／搶七強勢勝出 謝淑薇氣走第5種子

2019-06-17 22:56

排球／與雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰戰鬥 長庚排球營7月登場

2019-06-17 19:58

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-17 08:59
看更多

熱門文章

日職／王柏融遇平良拳太郎遭打壓 打擊率降3成以下

2019-06-18 19:30

NBA／火箭內鬨 傳保羅、哈登關係「無法修補」

2019-06-19 08:22

NBA／不到湖人組三巨頭 沃神：雷納德偏好快艇

2019-06-19 09:11

NBA／厄文限制泰托姆發揮 美媒：如同詹姆斯翻版

2019-06-18 19:27

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00

NBA／戴維斯交易時間點暗藏玄機 湖人尋求最大利益

2019-06-19 10:48

MLB／馬林魚隊日裔投手山本 寫近111年新紀錄

2019-06-19 12:07

NBA／中止與綠衫軍續約談判 傳霍福特離隊幾成定局

2019-06-19 12:05

NBA／百萬龍迷留人 雷納德：會在適合的時間決定

2019-06-18 23:59

NBA／雷納德絕殺76人戰術 暴龍教頭：偷學來的

2019-06-19 10:26

NBA／KD留或走 匿名教練：在勇士養傷較合適

2019-06-19 16:37

中職／兄弟恐連6半季淘汰 悍將、猿隊可望爭王

2019-06-18 20:00

NBA／湖人爭冠缺誰？皮朋大推厄文

2019-06-19 00:01

日職／王柏融連兩打席獲保送 火腿4：6橫濱

2019-06-19 18:49

NBA／「北卡獵鷹」跳出合約 巴恩斯試水FA市場

2019-06-19 18:50

NBA／試訓車禍猝逝舊將之子 黃蜂促成動人一幕

2019-06-19 12:40

日職／代打敲勝利打點 陽岱鋼：很高興有好結果

2019-06-18 20:47

中職／味全龍隊走完加盟最後一步 24日正式成軍

2019-06-18 20:18

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

NBA／談選秀狀元熱門 K教練：上帝的禮物

2019-06-19 13:35

MLB／小朋友撿到大谷界外球 貼心送給穿火腿球衣大人

2019-06-19 11:19

NBA／閃電俠談育兒經 家人就該彼此支持

2019-06-19 11:29

NBA／蓋伊有望續約馬刺 年薪預估破千萬美元

2019-06-19 14:22

NBA／換來戴維斯 湖人大失血也值

2019-06-19 14:07

NBA／懷塞德將執行球員選項 年薪達2700萬美元

2019-06-19 16:16

MLB／林子偉出現肩傷 復健賽被迫停擺

2019-06-19 10:39

NBA／年輕曾幻想封王遊行 伊巴卡：像活在美夢

2019-06-18 22:33

高球／受柯瑞啟發 魏聖美復出拚冠

2019-06-19 12:09

中職／獅隊連11個半季打包 下半季仍有三大隱憂

2019-06-19 08:57

中職／獅在桃園半季全敗 黃甘霖：就是衰

2019-06-18 23:49

日職／陽桑代打敲致勝分 巨人重返龍頭

2019-06-18 23:53

中職／獅隊上半季桃園全敗 猿隊最快23日封王

2019-06-18 22:18

哈雷網賽／費德勒復仇 挑戰第10冠首場開紅盤

2019-06-19 09:57

日職／王柏融連九場安打中斷 火腿吞三連敗

2019-06-18 20:32

MLB／韋蘭德變全壘打製造機 又挨3轟不敵紅人

2019-06-19 12:58

中職／獅隊在桃園開季9連敗 黃甘霖給了這個答案

2019-06-18 19:11

MLB／薛則練短打意外中彈 竟被球打到鼻子

2019-06-19 08:03

中職／不受王柏融旅日影響 猿有望連5半季封王

2019-06-19 09:53

NBA／米道頓不執行球員選項 仍有望續約公鹿

2019-06-19 18:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top