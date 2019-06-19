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射箭／爭東奧最後兩席次 譚雅婷：還是有壓力

2019-06-19 17:20聯合報 記者劉肇育╱即時報導

譚雅婷（前）將在國內選拔賽中力拚東奧最後兩個參賽席次。記者劉肇育／攝影
譚雅婷（前）將在國內選拔賽中力拚東奧最後兩個參賽席次。記者劉肇育／攝影
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台灣箭后譚雅婷日前與隊友在射箭世錦賽中為我國搶下女子組滿額三張的東京奧運參賽門票，其中在個人賽金牌雷千瑩已確定取得參賽資格外，另外兩個席次將透過選拔賽遴選，在今天出席三星公益路跑活動時，已經有兩屆奧運經驗的譚雅婷也直言，還是會有壓力。

譚雅婷與隊友雷千瑩、彭家楙日前在世錦賽中不僅為我國搶得滿額的三張奧運門票，還在金牌戰中射落強敵南韓拿下金牌，今天上午譚雅婷先是在個人網站上分享了這次世錦賽的參賽心得，並感謝教練與隊友在她狀況不好的情況下帶著她往前衝，並為台灣寫下新歷史。

下午在為三星公益路跑活動站台時，譚雅婷也直言，在確定為我國搶下三張奧運參賽門票後，確實有鬆一口氣的感覺，「大家那麼努力就是希望搶下門票，所以確定取得後幾乎是完全沒有壓力了。」

雖然剛結束高張力的賽程，但譚雅婷接下來還將有企業聯賽、大獎賽、奧運測試賽與國內賽事等滿檔賽程，下半年更將面對東京奧運的國內選拔賽，在雷千瑩於世錦賽個人賽摘金，已提前佔去一個名額的情況下，譚雅婷也將與其他國內好手爭奪最後兩個名額，讓她直言，「還是會有壓力。」

雖然過去一段時間受到傷勢影響，讓譚雅婷表示狀況確實還可以更好，但她也透露會利用接下來一段時間的各種賽事來進行調整，8月份後就會將重心放在選拔賽上。

譚雅婷世錦賽
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