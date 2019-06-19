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ELEVEN SPORTS與中嘉集團協商有轉機 延長頻道授權至731

2019-06-19 15:35聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

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ELEVEN SPORTS與中嘉集團協商出現轉機，ELEVEN SPORTS 同意延長頻道授權至7月31日，延長授權期間中嘉集團收視戶可安心觀看ELEVEN SPORTS頻道，我們會盡最大的努力積極努力協商，期盼能協調出對收視戶、ELEVEN SPORTS、中嘉集團三方皆贏的局面。

ELEVEN SPORTS與中嘉集團於18日皆派代表前往國家通訊傳播委員會 (NCC) 參與溝通協調會議，為了保障收視戶權益，ELEVEN SPORTS同意延長頻道授權至7月31日止。會議中，ELEVEN SPORTS也承諾會積極努力與業者協商，並再次強調ELEVEN SPORTS所提供的節目內容 – 中華職棒、NBA美國職籃、英格蘭超級足球聯賽等頂尖賽事，關注度高，希望中嘉集團能夠再次審視節目內容並納入協商考量。

服務收視戶為ELEVEN SPORTS成立之宗旨，本公司再次強調，為了收視戶的權益，從今年一月起就不間斷的提供頻道延長授權給有線電視系統業者，每個月積極努力與有線電視系統業者們協商，不到最後一刻都不想放棄。無法繼續服務大豐等三家系統業者的觀眾是ELEVEN SPORTS的遺憾，由衷希望這類的事件不要再度發生，期盼我們與中嘉集團的協商能早日雙方達成共識。

6至9月重點賽事轉播：

6月21日早上7點 – 2019 NBA選秀會

7月1日晚上6點 – 中華職棒新人球員選拔會

7月5日起 – 中華職棒下半季開打

7月17、20日 – 2019 英超亞洲盃

7月27-28日 – 中華職棒明星對抗賽

8月10日起 – 英格蘭超級足球聯賽新賽季

8-9月 – 台灣木蘭足球聯賽

8月31日至9月15日 – 2019 FIBA世界盃籃球賽

足球轉機NCC
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