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馬約卡女網／莎拉波娃復出 強勢賞蛋開胡

2019-06-19 14:56聯合報 記者曾思儒╱即時報導

莎拉波娃。 歐新社
莎拉波娃。 歐新社
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1月底聖彼得堡女網賽傷退後，俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）就再沒出賽紀錄，直到台灣時間今天凌晨直落2擊退斯洛伐克對手庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova），馬約卡女網賽第二輪門票到手，終於迎接久違勝利。

「這是我3到4個月來的第一場勝利，很高興來到馬約卡，這裡是個適合訓練的地方，有很多熱身的比賽，對我們來說感覺棒透了，很開心第一次感受這一切。」目前世界排名85的莎娃說。

年初的深圳女網、澳網和聖彼得堡打完就開始休養肩傷，莎娃本周是持外卡才能參賽；首盤她雖戰到「搶7」才以7：6（10：8）拿下，第二盤馬上連拿6局結束比賽，還讓對手一顆致勝球都沒出現，展現過往5度摘下大滿貫的霸氣。

「奪勝感覺總是很好，我離開賽場有段時間了，所以能把訓練的東西發揮出來感覺好。」莎娃也提到，手臂狀況感覺也不錯，儘管還有很多需要進步的地方，但至少已經開始第一步，「過去幾年我草地比賽打得並不多，所以就是要比賽、訓練、增進一些東西，過去幾個月我沒好好練發球，所以這也很重要。」

不過莎娃下戰就要碰列頭號種子的德國女將柯波兒Angelique Kerber），莎娃笑說，兩人過往有過多場難忘的對決，但自己渴望能更進一步；兩名前「世界球后」只差1歲，過去已碰頭8次，雙方各拿4勝。

Angelique Kerber柯波兒澳網
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