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哈雷網賽／費德勒復仇 挑戰第10冠首場開紅盤

2019-06-19 09:57聯合報 記者曾思儒╱即時報導

費德勒。 歐新社
費德勒。 歐新社
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「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）本周要挑戰哈雷草地賽生涯第10冠，名列頭號種子的他在今天凌晨順利邁開第一步，以7：6（7：1）、6：3拍下澳洲米爾蒙（John Millman），沒讓去年美網交手落敗的劇本重演。

去年美網第四輪碰頭，米爾蒙在首盤失守下連趕3盤，爆冷逆轉擊敗費德勒，且最後兩盤都是打到「搶7」勝出；再次對壘，第一盤又是逼到「搶7」，但這次換費德勒佔上風，全場沒被破任何發球局的37歲傳奇說：「我總是認為，只要能過關，任何方式都是好的，因為下場比賽又會是不同感覺。」

他也提到，對手曾在美網擊敗過自己，「我知道這會是場硬戰，所以很感謝我沒有太緊張，我的作戰策略很明確。」在最擅長的草地球場，費德勒認為對手想要主宰底線有些難度，自己在球速更快的場地則是握有多一點優勢，進而掌控到比賽節奏更多一些。

費德勒去年挑戰第10座哈雷金盃，只差最後1勝，本周若能在第17度參賽順利獲得生涯第101座巡迴賽冠軍，也將加入「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）行列，成為網球公開化年代後唯二在單一賽事打下兩位數金盃的球員；納達爾剛在法網打下第12冠，蒙地卡羅和巴塞隆納也各登頂11次。

費德勒下戰將碰世界排名最高到第5位的法國名將「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga），費德勒握有11勝6敗的對戰優勢，但兩人過去唯一的草地交手是2011年溫布頓8強賽，由松加在5盤大戰後帶走勝利。

費德勒美網納達爾
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