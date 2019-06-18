伯明罕女網／謝淑薇雙打逆轉勝 挺進8強

2019-06-18 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



謝淑薇。 路透 分享 facebook 昨日單打首輪開出紅盤，我國網球「一姐」謝淑薇與捷克史翠可娃（Barbora Strycova）的雙打上演逆轉勝，大會第2種子的台捷組合，首輪4：6、6：1、10：8擊敗克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／斯洛維尼亞齊瑞波妮克（Katarina Srebotnik），挺進16強。

謝淑薇昨日拿下生涯對戰世界前10第7勝，擊敗世界第10白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），雙打今日也告捷，但過程小有驚險，首盤4：6讓出，次盤「台捷組合」攻勢回溫，打出3：0開局，盤末二度破發成功，且4個破發點都順利化解，6：1延長戰線。

搶十決勝「台捷組合」自4：6落後連保帶破，連拿4分反超，最終連下3分穩住勝果。

攜手打下勝利，台捷組合明日單打要從隊友變敵人，史翠可娃單打首輪擊敗地主外卡華生（Heather Watson）晉級，次輪將和謝淑薇隔網交火，過去兩人四度碰頭謝淑薇僅拿一勝，去年奧克蘭女網終止對戰三連敗。

凌晨詹詠然／詹皓晴雙打出賽，首輪對手不陌生，是今年兩度碰頭的德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）以及荷蘭素爾絲（Demi Schuurs），年初多哈女網賽兩軍決賽碰頭由大小詹獲勝，羅馬網賽四強則是德荷聯軍佔上風，並抱回亞軍。