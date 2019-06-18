伯明罕女網／7度剋世界前10 謝淑薇：微笑與冷靜

2019-06-18 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



謝淑薇生涯第7度擊敗世界前10名將。 歐新社 分享 facebook

我國網球「一姐」謝淑薇，伯明罕女網單打首輪3盤拍落世界第10白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），生涯第7度擊敗世界前10名將，謝淑薇表示，「我很少能擊敗世界前10或前20好手。我試著微笑，告訴自己拚了，任何事都有可能發生。」

33歲的謝淑薇，今年3月邁阿密網賽32強就曾擊敗世界球后大阪直美，杜拜網賽更一口氣連退兩位前球后世界第7德國柯波兒（Angelique Kerber）、世界第5捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova），這是本季第4度讓世界前10敗在她手下。

昨日莎芭蓮卡第3盤出現4個雙誤，謝淑薇逼入搶七才6：3、2：6、7：6（7：1）笑納勝果，她賽後表示贏得並不輕鬆，對手無論發球、回擊、底線抽球都能打出致勝球，而且切球也很有水準。

「我告訴自己得專心應戰，打出自己的球路。」謝淑薇表示，當對手第二盤扳平後，保持冷靜成為關鍵，尤其是面對可敬對手。

謝淑薇生涯首場擊敗的世界前10是2017年法網，力克世界第8英國孔塔（Johanna Konta），隔年澳網拍退前西班牙球后世界第3蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），溫網再擒拿時任球后的羅馬尼亞哈蕾普（Simona Halep）。