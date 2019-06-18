網球／皇室御用名醫操刀 墨瑞：她改變我一生

2019-06-18 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



墨瑞感謝英國皇室御用名醫，表示髖關節手術改變了他的一生。 美聯社 分享 facebook

五個月前動完髖關節手術，前英國球王墨瑞（Andy Murray）選擇本周開打的皇后草地賽作為復出戰。為他操刀的髖關節權威艾爾伍德（Sarah Muirhead-Allwood）是英國皇室御用名醫，墨瑞表示這手術改變了他的一生。

澳網結束後再度接受髖關節手術，32歲的墨瑞癒後良好，打消退役念頭回歸再戰，攜手西班牙好手洛培茲（Feliciano Lopez）從雙打復出。

「會接受手術是因為，我幾乎無法正常行走，只想要找回我的生活品質」墨瑞近日接受訪問坦言，當時動刀純粹並非為了重返球場，而是傷勢已經影響日常生活，而最大的轉捩點，就是遇見名醫艾爾伍德。

艾爾伍德曾經替英國女皇和菲利普親王（Prince Philip）動刀，墨瑞在1月自墨爾本返回英國時，因緣際會和艾爾伍德碰面。

墨瑞表示，艾爾伍德並未保證能夠幫助自己重返球場，「我敬佩她的誠實，並告訴我該期待些什麼，我也不需要有人承諾我能重返溫網。但這手術改變我的一生。」

墨瑞雙打首輪將遭遇頭號種子哥倫比亞組合卡波（Juan Sebastian Cabal）和法瑞（Robert Farah），他也對溫網相當樂觀，有機會也將力拚雙打冠軍。