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皇后網賽／墨瑞復出 澳洲壞小子：願意買票看

2019-06-18 14:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

皇后草地網賽事墨瑞復出打雙打第一戰，連澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrg...
皇后草地網賽事墨瑞復出打雙打第一戰，連澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）都說願意自掏腰包，就為了力挺好友。 美聯社
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「英國希望」墨瑞（Andy Murray）將在皇后草地賽首度復出征戰雙打，這是他今年初臀部動刀後第一場比賽，連澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）都說，願意自掏腰包看墨瑞明天的復出首戰。

「看到他能健康又開心地回到球場，這是最重要的。」基里洛斯稱墨瑞是名勇士，足以在雙打成為其他組合的威脅，「尤其是和洛培茲（Feliciano Lopez）搭檔，我幾乎就要付錢看比賽了，他是傳奇。」今天迎接皇后草地賽首戰的他也提到，墨瑞正是他在球場看到的第一名球員，「他正在進行練習，我無法相信我看到了什麼。」

基里洛斯是網壇爭議人物，和幾名頂尖球星過節不少，他先前曾說「看不慣」塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic），另稱「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）看不起他，還批評過瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）女友，去年在皇后草地賽還因不當行為遭到罰款，但墨瑞都有為他緩頰，兩人的好交情眾所皆知。

墨瑞年初澳網後動了金屬髖關節手術，草地賽季終於復出，他從雙打開始找比賽感覺，不過和西班牙搭檔洛培茲首戰就抽到列頭號種子的哥倫比亞組合卡波（Juan Sebastian Cabal）和法瑞（Robert Farah）。

墨瑞曾提到，找雙打搭檔過程並不容易，因他無法保證自己身體狀況，基里洛斯也笑說，和好友溫布頓合體的機率不大，他開玩笑說：「我不覺得我想要帶著他，我想他能找到其他人，而且若是我（單打）在溫布頓能走遠一點，兼打雙打有點太困難了。」

墨瑞洛培茲溫布頓
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