奧會／國際體育事務知能宣講 第四站彰師大開講

2019-06-18 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「國際體育事務知能校園宣講」今天在彰師大圓滿落幕。圖／中華奧為提供 分享 facebook

中華奧林匹克委員會辦理的「國際體育事務知能校園宣講」，今天在國立彰化師範大學運動健康研究所舉行講座，由中華民國殘障體育運動總會行政主任吳倫閑分享國際體育運動組織介紹與發展趨勢，使青年學子瞭解到國際體育事務的內涵與實作。

吳倫閑對於人才培育、組團參賽及涉外事務等經驗相當豐富，曾服務中華奧林匹克委員會國際組，藉由自身參與心得，剖析國際奧林匹克及國際帕拉林匹克組織現況趨勢；本次活動吸引逾70名師生到場聆聽，出席學生發言提問踴躍，場面氣氛活潑熱絡，歷經2小時的思辨與探討，對於國際體育事務內涵與實作有更進一步的瞭解。

中華奧會表示盼透過吳倫閑精彩生動的演講內容，使青年學子對國際體育事務有進一步認識，進而有更多新血投身國際事務工作，協助國內體育運動團體拓展國際空間，提升台灣國際能見度。

教育部體育署委託中華奧會辦理「國際體育事務人才培育計畫」，至今邁入9年，為鼓勵年輕學子踴躍參與國際體育事務，去年起安排國內熟稔國際育事務領域的學者專家赴全台各大專校院進行校園宣講，今年預計辦理10場次，已赴國立嘉義大學、國立暨南國際大學和國立臺北教育大學，第4站今天在彰師大落幕，其餘場次將於暑假結束後於陸續辦理。

為協助國內體育運動團體覓得優秀人才、推動各項體育行政業務，中華奧會去年起也委託人力銀行網站設置國際體育事務人才專區，可供體育團體免費刊登徵才資訊，並由專人協助刊登事宜。