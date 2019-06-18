哈雷網賽／地主希望大逆轉 澤瑞夫闖頭關

2019-06-18 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



德國好手澤瑞夫在哈雷網賽首輪大逆轉過關。 歐新社 分享 facebook

第二盤陷入局數2：5落後，德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）草地賽季想開胡似乎要打到決勝盤，但他後來居上演出連拿5局大逆轉，硬是以6：4、7：5拍下荷蘭對手海斯（Robin Haase），哈雷草地賽闖過頭關。

身為「地主希望」，澤瑞夫曾兩度在哈雷打進決賽，但2016年敗給同胞馬耶爾（Florian Mayer），隔年最終戰又不敵「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

「這場比賽或許是我最愛的賽事之一，到這裡我總是有很多動力。」年僅22歲的澤瑞夫提到，去年自己帶傷出賽，首輪就出局，「今年我真的想有好表現，希望這對我來說是一場好比賽的好的開始。」

世界排名第5的澤瑞夫名大列大會第5種子，下輪要碰剛結束3連敗的美國強森（Steve Johnson）。強森首輪擊出13記「愛司」，以兩個6：3拍下地主另名球星科許瑞柏（Philipp Kohlschreiber）。

澤瑞夫提到，強森發球好，在草地上十分難纏，「他在草地贏過好幾個冠軍，正手拍和切球都很好，他直落二擊敗科許瑞柏就是實力的證明。」他表示已有心理準備，「這裡沒有任何不好的球員，因此，也不會有任何好打的比賽。」

尋求個人第10座哈雷金盃的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）名列大會頭號種子，首戰將於台灣時間今天晚上11點半登場。