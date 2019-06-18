射箭／世錦賽奪3金寫新猷 中華隊凱旋

2019-06-18 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華射箭隊凱旋。圖／林政賢提供 分享 facebook

中華射箭隊在荷蘭斯海托亨博斯世界射箭錦標賽成大贏家，總計3金1銅成績僅次於傳統強敵南韓隊，全員今天清晨凱旋歸國，部分成員接續將在拿坡里世大運再尋求佳績。

世錦賽兩年一屆，今年賽事攸關東京奧運資格，中華射箭隊賽賽前一周就到荷蘭移地訓練，提前適應氣候風向，反曲弓女團教頭倪大智肯定說，提前移訓對10日到16日正式比賽有很大幫助，也成反曲弓女團締造新猷一大助力。

由「雷母」雷千瑩、譚雅婷和彭家楙組成的反曲弓女團，16日金牌戰射下尋求連霸的南韓，摘下隊史第一枚世錦賽反曲弓女團金牌，接續雷千瑩再報喜，她在女子個人金牌賽靠著「加射」力退排名賽締造新世界紀錄的南韓好手姜彩瑛，為中華射箭隊締造第一項隊史紀錄。

連同複合弓女團金牌和混雙銅牌，中華隊本屆世錦賽收穫3金1銅，僅次於3金2銀3銅的南韓，締造隊史最佳紀錄，為明年登場的東京奧運注入強心針。

世錦賽射進反曲弓團體賽8強的隊伍，就可取得東奧「滿額」3張門票，由湯智鈞、鄧宇成和魏均珩組成的中華反曲弓男團雖無緣獎牌戰，但晉級8強仍達成第一步的參賽目標。

明年將登奧運殿堂的魏均珩、湯智鈞和彭家楙都是拿坡里世大運的中華代表隊成員，今天回國稍作調整後就要再度啟程，在7月3日開幕的世大運再拚佳績。