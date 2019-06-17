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伯明罕女網／搶七強勢勝出 謝淑薇氣走第5種子

2019-06-17 22:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

紅土賽事告一段落，我國網球「一姐」謝淑薇自英國伯明罕女網展開草地賽程，單打首輪迎戰世界第10白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），雙方鏖戰3盤，謝淑薇在關鍵搶七僅讓對手拿1分，驚滔駭浪6：3、2：6、7：6（7：1）打落種子晉級次輪。

世界排名28的謝淑薇，伯明罕女網賽單、雙出擊，單打首輪遭遇第5種子21歲莎芭蓮卡，過去唯一一次交手是去年羅馬網賽，謝淑薇直落二過關，不過今天苦戰3盤。

謝淑薇開賽就逼出兩個破發點，率先取得2：0，盤末第3個破發點也把握，6：3搶下，不過次盤戰況逆轉，莎芭蓮卡如法炮製，首局破發謝淑薇，第4局謝淑薇發球局沒能保住，2：6讓出。

決勝盤謝淑薇第5局遭破發，第8局回破將戰局逼入搶七，謝淑薇打出3：0開局，搶七7：1強勢過關，氣走莎芭蓮卡。

謝淑薇雙打繼續搭配捷克史崔可娃（Barbora Strycova），兩人名列大會第2種子居下半部，首輪碰上克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／斯洛維尼亞齊瑞波妮克（Katarina Srebotnik）。

詹詠然詹皓晴也將同場出征，位居上半部籤表的大小詹，首輪將遭遇大會第4種子，德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）以及荷蘭素爾絲（Demi Schuurs），這是兩軍今年第3度碰頭，前兩次各持1勝，年初多哈女網賽詹家姊妹曾在決賽擊敗德荷聯軍，笑納本季第2冠。

謝淑薇詹皓晴詹詠然
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