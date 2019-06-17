高球／基層培育「一條龍」典範 花蓮今夏首辦夏令營

2019-06-17 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



海星國小校長劉煒增(右)為邱鳳玉(左)與裙擺搖搖基金會執行長陳惠娟(中) 簡報說明該校推展高爾夫現況。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

花蓮縣史上最大高球賽上周末完美落幕，為期兩天賽事匯聚縣長盃國中小錦標賽、全運會代表選拔賽，共計200名選手同場競技。中華高球協會選訓委員會主委邱鳳玉表示，花蓮縣當地基層紮根，各級學校大力支持及球場的優惠政策功不可沒，讚譽為全台典範。邱鳳玉預告，今夏將在花蓮首辦高球夏令營，深耕花東高球。

邱鳳玉上周與裙擺搖搖基金會執行長陳惠娟赴花蓮高球之旅，走訪私立海星小學、縣立平和國中及國立東華大學的高球練習場。海星小學的室內簡易練習場位於校舍頂樓，供應冷氣，來自北部的劉煒增校長透露，花蓮鄉親很願意為家鄉和理念投入一項事業。

平和國中廣達8.5公頃，除了簡易練習場外，校方準備用最簡約克難的方式打造練習果嶺，讓選手長桿的目標更明確。邱鳳玉表示，黃建榮校長還計畫把高爾夫社團進階為校隊，才有足夠的經費、師資、時間，培養競技選手。

東華大學副教授楊昌斌(左) 與中華高球協會選訓委員會主委邱鳳玉(右)及裙擺搖搖基金會執行長陳惠娟(中)在平和國中簡易球場旁合影。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

邱鳳玉觀察，東華大學校占地超過200公頃，校園遼闊，高球練習場距離遠，格局方正，且保留延伸腹地，總長達400至500碼以上，甚至具備興建3~4個球道及果嶺的空間，如果把高爾夫球場作為美化校園的元素，學校和選手亦將同蒙其利，而在東華大學體育系教授楊昌斌的穿針引線下，逐步完成校際整合。

邱鳳玉表示，花蓮雖然只有一座球場，但推廣基層產出能量卻十分驚人，負責球場營運的高仕公司董事長劉智慧訂定「推廣第一，營利第二」的經營方針，給予學球的孩子最強而有力的奧援。經理汪旋周表示，縣府的政策下，花蓮球場每年提供108萬顆練習球，供民眾免費練習。

邱鳳玉允諾，今夏將辦理花蓮縣史上第一個高爾夫夏令營，未來並在花蓮進行教練、裁判講習，發展高球強化師資人才，深耕花東高球。