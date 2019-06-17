高球／首辦花蓮最大高球賽 楊昌斌、林永巨成推手

2019-06-17 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



東華大學副教授楊昌斌(左) 與中華高協選訓委員會主委邱鳳玉(右)、裙擺搖搖基金會執行長陳惠娟(中)在平和國中簡易球場旁合影。圖／中華高協提供 分享 facebook

林永巨(中)教練每2周開車近4小時，往返花蓮市和玉里鎮東竹國小教球。 右為中華高球協會選訓委員會主委邱鳳玉，左為花蓮縣高爾夫委員會主任委員黃冠欽。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

花蓮縣高爾夫委員會今年5月才改組，6月中舉辦縣史規模最大的高球賽，展現無縫接軌，快速整合的能力。主任委員黃冠欽知人善任，領導有方，最受稱道外，幕後無名英雄「楊林」總幹事楊昌斌、東竹國小教練林永巨，也因賽事成功，搖身變為台前風雲人物。

楊昌斌原是東華大學體育系副教授，長期投入花蓮地方高球事務，大都隱身幕後遊說縣府推展高球，並協助國中、小學扎根高球。他謙虛表示，花蓮高爾夫運動最重要的推手，是前任教育處長劉美珍的重點項目政策，讓高爾夫得以根扎校園，現任處長李裕仁「蕭規曹隨」，使政策一以貫之。

教育處高爾夫重點項目的政策，也使縣府財產花蓮球場成了推展高爾夫的招牌，經營球場的高仕公司董事長劉智慧更以其職業球員出身的眼界，通過行銷角度賦予球場新使命，她看準了培育人才、增加高球人口，才是經營生存的王道，免費的練習球不但呼應政策，也成了行銷高招，更在年輕學子中樹立口碑。

一個月前接任主委的黃冠欽慧眼識英雄，任命人脈通達、關係良好、資源充足的楊昌斌為總幹事，把他從幕後推向台前。楊昌斌說，委員會辦比賽高仕公司不但場地費全免，且給予各方面充份的行政資源。

林永巨本是經營民宿及便利商店有成的企業家，大可繼續衝刺，拓展事業版圖，可是為了心中最愛的運動，不辭勞苦從花蓮市遠赴玉里東竹國小教球，單趟車程將近2小時，如果沒有信念支撐，很難堅持，當看到自己指點的東竹國小選手在縣長盃勇冠三軍，囊括三個冠軍，又在國小高女組包辦前三名，所有的辛苦都化為愉悅的微笑。