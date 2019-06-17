親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

運動筆記【新聞】經典「泳渡澎湖灣」 馬英九睽違17年再度挑戰最美澎湖灣用雙腳看風景
健行筆記【台北北投】水圳旁繡球爭豔．山林間靜謐獨享【日本】六甲山脈：荒地山周遊
NBAKawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)2019總冠軍賽十大好球

高球／首辦花蓮最大高球賽 楊昌斌、林永巨成推手

2019-06-17 17:26聯合報 記者林宋以情╱即時報導

東華大學副教授楊昌斌(左) 與中華高協選訓委員會主委邱鳳玉(右)、裙擺搖搖基金會...
東華大學副教授楊昌斌(左) 與中華高協選訓委員會主委邱鳳玉(右)、裙擺搖搖基金會執行長陳惠娟(中)在平和國中簡易球場旁合影。圖／中華高協提供
分享

林永巨(中)教練每2周開車近4小時，往返花蓮市和玉里鎮東竹國小教球。 右為中華高...
林永巨(中)教練每2周開車近4小時，往返花蓮市和玉里鎮東竹國小教球。 右為中華高球協會選訓委員會主委邱鳳玉，左為花蓮縣高爾夫委員會主任委員黃冠欽。圖／中華高球協會提供
分享

花蓮縣高爾夫委員會今年5月才改組，6月中舉辦縣史規模最大的高球賽，展現無縫接軌，快速整合的能力。主任委員黃冠欽知人善任，領導有方，最受稱道外，幕後無名英雄「楊林」總幹事楊昌斌、東竹國小教練林永巨，也因賽事成功，搖身變為台前風雲人物。

楊昌斌原是東華大學體育系副教授，長期投入花蓮地方高球事務，大都隱身幕後遊說縣府推展高球，並協助國中、小學扎根高球。他謙虛表示，花蓮高爾夫運動最重要的推手，是前任教育處長劉美珍的重點項目政策，讓高爾夫得以根扎校園，現任處長李裕仁「蕭規曹隨」，使政策一以貫之。

教育處高爾夫重點項目的政策，也使縣府財產花蓮球場成了推展高爾夫的招牌，經營球場的高仕公司董事長劉智慧更以其職業球員出身的眼界，通過行銷角度賦予球場新使命，她看準了培育人才、增加高球人口，才是經營生存的王道，免費的練習球不但呼應政策，也成了行銷高招，更在年輕學子中樹立口碑。

一個月前接任主委的黃冠欽慧眼識英雄，任命人脈通達、關係良好、資源充足的楊昌斌為總幹事，把他從幕後推向台前。楊昌斌說，委員會辦比賽高仕公司不但場地費全免，且給予各方面充份的行政資源。

林永巨本是經營民宿及便利商店有成的企業家，大可繼續衝刺，拓展事業版圖，可是為了心中最愛的運動，不辭勞苦從花蓮市遠赴玉里東竹國小教球，單趟車程將近2小時，如果沒有信念支撐，很難堅持，當看到自己指點的東竹國小選手在縣長盃勇冠三軍，囊括三個冠軍，又在國小高女組包辦前三名，所有的辛苦都化為愉悅的微笑。

高爾夫
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

網球／丹麥甜心嫁了！ 小威、NBA球星同場見證

2019-06-17 13:10

溫網／希臘新星發豪語 欲終結4大天王霸業

2019-06-17 17:31

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-17 08:59

高球／基層培育「一條龍」典範 花蓮今夏首辦夏令營

2019-06-17 17:53

女足世界盃╱老將梅開二度 美國輕取智利晉16強

2019-06-17 16:47

經典「泳渡澎湖灣」 馬英九睽違17年再度挑戰

2019-06-17 14:38

足球／內馬爾被控耍大牌 球團：要不收斂要不走人

2019-06-17 12:12

射箭世錦賽／雙金寫紀錄 雷千瑩關心基層

2019-06-17 12:02

PGA／擊退球王 伍蘭德奪美國公開賽金盃

2019-06-17 11:17

射箭／世錦賽締隊史最佳 林政賢：下一戰拚奧運

2019-06-17 01:38

桌球／日本公開賽 林昀儒摘銀

2019-06-17 01:10

射箭／雷千瑩世錦賽雙金 確定進東奧

2019-06-17 01:06

秀姑巒溪三鐵 近千人挑戰 吳明杰奪冠

2019-06-17 00:29

射箭／「雙金」入袋！ 雷千瑩個人賽奪史上首金

2019-06-16 21:42

東奧海之森水上競技場落成 小池魄力受稱讚

2019-06-16 21:39

射箭／滿分箭收尾 彭家楙：力量動作做到完美

2019-06-16 19:44

籃球／國內外教練齊聚交流 新台灣人戴維斯到場分享

2019-06-16 17:57

桌球／不敵前球王許昕 林昀儒日本公開賽摘銀

2019-06-16 17:45

女足世界盃／衛冕軍美國戰智利 專家預測：大屠殺

2019-06-16 17:31

美洲盃╱梅西難甩悲情 阿根廷首戰輸哥倫比亞

2019-06-16 17:27

射箭世錦賽／抗韓成功 反曲弓女團首次摘金

2019-06-16 17:10

秀姑巒溪泛舟鐵人三項 台灣好手吳明杰奪冠

2019-06-16 16:46

哈雷網賽／費德勒拚賽事第10冠 墨瑞雙打復出

2019-06-16 14:39

射箭世錦賽／雷母雙闖金牌戰 拚單日3獎牌

2019-06-16 12:05

PGA／虎威難現 伍茲美國公開賽無緣爭冠

2019-06-16 11:06

跆拳道／盧森堡公開賽 黃鈺仁、羅嘉翎踢雙金

2019-06-16 10:05

聯邦盃女網／中華奪冠 重返亞大區一級

2019-06-16 00:10

希望30感恩健走／妻陪聽障夫 31個月分段環島

2019-06-16 00:05

射箭世錦賽／暌違20年 複合弓女團摘金

2019-06-16 00:02

聯邦盃／直落二擺平新加坡 中華隊重返亞大一級

2019-06-15 21:14

射箭／陳界綸陳怡瑄 世錦賽複合弓混合賽鍍銅

2019-06-15 21:07

射箭／八仙塵爆後浴火重生 女將黃逸柔世錦賽摘金

2019-06-15 20:29

射箭／複合弓世錦賽摘金 教頭：台灣世界第一

2019-06-15 19:30
看更多

熱門文章

NBA／湖人還要補頂級後場 專家列五大人選

2019-06-17 01:07

NBA／留下來吧！ 暴龍球員向雷納德喊話

2019-06-17 10:10

NBA／勇士輸球折將 美媒爆柯瑞賽後對牆出拳

2019-06-17 12:43

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

NBA／哈羅連線拆夥？ 名嘴爆保羅不想待火箭

2019-06-17 08:19

NBA／麥考菜鳥年起連拿3冠 近55年來第3人

2019-06-17 11:58

NBA／AD交易細節更新 湖人付出選秀權代價更大

2019-06-17 11:15

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

NBA／崇拜布萊恩 湯普森G6舉動不亞於偶像

2019-06-17 14:00

網球／丹麥甜心嫁了！ 小威、NBA球星同場見證

2019-06-17 13:10

日職／首度交流戰成功 王柏融有望幫火腿拚優勝

2019-06-17 07:00

MLB／為英卡納西恩被下放 洋基小將：很難吞

2019-06-17 07:58

NBA／奪冠不忘德羅展貢獻 羅瑞、林書豪皆有表示

2019-06-17 13:03

NBA／KD、湯普森戰到最後 艾佛森：真正勇士

2019-06-17 14:20

MLB／父親節登板一局3上3下 陳偉殷秀兒子卡片

2019-06-17 07:07

NBA／暴龍大使太激情 聯盟警告G6別來奧克蘭

2019-06-17 14:03

NBA／首年執教就奪冠 暴龍教頭下一站世界盃

2019-06-17 09:17

射箭／「雙金」入袋！ 雷千瑩個人賽奪史上首金

2019-06-16 21:42

MLB／2隊4戰92分新猷 馬恰多：好多奇怪分數

2019-06-17 10:00

中職／猿有4洋將 洪一中：怎麼抉擇很頭痛

2019-06-16 22:37

NBA／季後賽神數據 雷納德歸功例行賽輪休

2019-06-17 16:09

中職／10K無四死完封中信 包林傑：每場都想完投

2019-06-16 20:50

日職／陳冠宇一局無失分 羅德九局下攻六分大逆轉

2019-06-16 19:14

NBA／湖人搶到戴維斯 狗熊高層變英雄

2019-06-17 16:36

日職／王柏融打出穩定度 連九場敲安

2019-06-17 01:04

MLB／7局掉2分非自責 柳賢振ERA再降至1.26

2019-06-17 11:00

NBA／拉攏厄文組新三巨頭 詹姆斯團隊樂觀

2019-06-17 17:22

中職／葉君璋看陳威成公子 指叉和蔡仲南同等級

2019-06-17 16:33

華南青少棒／伍祐城三分砲擊敗澎湖 台東教頭卻喊糟了

2019-06-17 14:15

PGA／擊退球王 伍蘭德奪美國公開賽金盃

2019-06-17 11:17

中職／潘威倫這一敗 斷了獅上半季爭王希望

2019-06-17 00:58

中職／無四死球完封兄弟 包林傑：個人重要一勝

2019-06-17 00:55

射箭／滿分箭收尾 彭家楙：力量動作做到完美

2019-06-16 19:44

中職／統一獅遭猿隊18安敲暈 上半季確定無緣爭冠

2019-06-16 21:39

中職／味全龍9人出席測試會 張泰山：盼不遺漏

2019-06-17 16:41

中職／葉君璋看測試會 有萬中選一的練武奇才

2019-06-17 17:23

NBA／兩百萬球迷就位 暴龍封王遊行蓄勢待發

2019-06-17 07:53

足球／內馬爾被控耍大牌 球團：要不收斂要不走人

2019-06-17 12:12

中職／廖文揚久違一軍登板 生涯第9年仍想在舞台

2019-06-16 22:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top