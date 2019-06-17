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溫網／希臘新星發豪語 欲終結4大天王霸業

2019-06-17 17:31中央社 倫敦16日綜合外電報導

隨著溫網即將到來，網壇小鮮肉西西帕斯聲稱，年輕世代該終結老一代的四天王統治。 歐...
隨著溫網即將到來，網壇小鮮肉西西帕斯聲稱，年輕世代該終結老一代的四天王統治。 歐新社
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希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天發出豪語，決心要終結溫布頓網球錦標賽自2003年起由「網壇4大天王」把持冠軍的局面。

20歲的西西帕斯在本週女王盃網賽名列頭號種子。他表示，該是他或德國的澤瑞夫（Alexander Zverev）等年輕一輩站出來，力爭下個月溫網冠軍的時候了。

網球4大滿貫賽之一的溫網，7月1日起將在英國倫敦正式開打。

英國名將墨瑞（Andy Murray）在接受臀部手術及歷經長時間休養後，本週將復出，在雙打比賽上陣。曾於2013年、2016年在溫網封王的他表示，他覺得溫網冠軍將再度落入瑞士名將費德勒（Roger Federer）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）或球王同時也是挑戰衛冕的球王約克維奇（Novak Djokovic）其中一人手中。

除了墨瑞兩度奪冠外，費德勒、納達爾、約克維奇3人共包辦溫網近期的14座冠軍。

想突破費爸、納達爾(圖)、約克維奇與墨瑞四大天王壟斷大滿貫冠軍局面，新星還有長路...
想突破費爸、納達爾(圖)、約克維奇與墨瑞四大天王壟斷大滿貫冠軍局面，新星還有長路要走。 美聯社
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西西帕斯1月在澳洲公開賽拍落費德勒等好手，生涯首度闖進大滿貫賽事準決賽。他表示，希望能在溫網冠軍獎盃上看到新的名字。

澳洲「野兔」休威特（Lleyton Hewitt）2002年在溫網奪冠，是「網壇4大天王」以外在這項大賽稱王的最後一人。

西西帕斯說：「老實說，今年我想看些不一樣的，而且希望（奪冠）的將是我。…我們新一代選手有責任，努力打出新氣象和我們的最佳狀態，打贏那些人。」

西西帕斯世界排名已衝上第6，上週卻在草地賽事敗給名不見經傳的智利青少年選手賈瑞（Nicolas Jarry）。他對此表示，年輕選手一定要相信自己。

在法國公開賽16強戰，和瑞士老將瓦文卡（Stan　Wawrinka）打了場5盤的史詩大戰才俯首稱臣的西西帕斯表示，不只是他，或是22歲的澤瑞夫該挑戰網壇3巨頭。

西西帕斯說：「還有其他人，奧格-阿里辛（FelixAuger-Aliassime）、沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、佛里茲（Taylor Fritz）、德米瑙爾（Alex deMinaur）、提亞佛（Frances Tiafoe），我們在未來都要大展身手競技。」

納達爾阿里
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