哈雷網賽／迎接草地賽季 費德勒：壓力很大

2019-06-17 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



費德勒迎接哈雷草地賽前卻透露，自己壓力其實很大。 美聯社 分享 facebook

來到擅長的草地賽季，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）迎接哈雷草地賽前卻透露，自己壓力其實很大，尤其今年參加法網打進4強，準備草地賽季的時間又受到壓縮。

「對我來說壓力很大，草地賽季真的很短，沒有太多事我能準備，除了針對每一分時的心態。」本周要挑戰哈雷第10冠的瑞士傳奇球星提到，現在自己必須非常專注，尤其首戰要碰的澳洲米爾蒙（John Millman）就不好打，「他過去對我就是難纏的對手。」

去年美網兩人就曾在第四輪碰頭，當時由米爾蒙帶走4盤勝利，不過費德勒過去16度參賽成績都從8強起跳，累積戰績是驚人的63勝7敗，去年也是打到決賽才被給克羅埃西亞對手克里奇（Borna Coric），冠軍數停在9座。

儘管去年沒能集到第10冠，費德笑說，回首來看，在哈雷草地賽仍有許多美好回憶，「我看到過往我有多成功，這裡球迷互動也很特別，感覺我們很了解彼此，他們知道從我身上得到什麼，我也知道可以期待他們些什麼，這感覺真的很好，也讓我打出更好內容。」

他也提到，相隔3年重返紅土賽季感覺很不錯，「感覺很好，誠實的說，我很高興來到草地了，不管我在紅土表現是好或壞，或是我根本沒打，我總是很開心草地賽季的到來，我也總是很喜歡在這出賽，這已經是我第17次參賽了。」

和過往相較，他準備草地賽季的時間較短，「過去兩年沒打紅土，我有多點時間，所以我不會想說感覺到壓力，但這次轉換期絕對比過去幾年更快。」不過他今年紅土賽季成績不錯，法網打進4強也是正向消息。

費德勒生涯已擁有20座大滿金盃，其中在草地勝率更高達8成71，今年將尋求個人第9座溫網金盃。