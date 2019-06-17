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女足世界盃╱老將梅開二度 美國輕取智利晉16強

2019-06-17 16:47世界日報 體育新聞組╱綜合報導

老將勞埃德梅開二度，助美國輕取智利奪16強門票。 路透社
老將勞埃德梅開二度，助美國輕取智利奪16強門票。 路透社
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女足世界盃小組賽，衛冕軍美國女足16日在勞埃德（Carli Lloyd）梅開二度領銜下，以3：0輕取首次參賽的智利隊。

同日F組另一場比賽，瑞典以5：1擊敗泰國，和美國隊同樣拿下2連勝，確定拿下16強門票，瑞典和20日美國將正面交鋒，雙方爭搶小組龍頭。

美國隊開幕戰13：0狂勝泰國，36歲的勞埃德也在終場前為球隊貢獻1球，不過該場比賽她從板凳出發。美國隊第2戰讓這名隊上最年長的球員先發，勞埃德也證明自己寶刀未老，分別在第11和第35分鐘進球。

勞埃德是上屆加拿大世界杯美國隊的奪冠功臣，她在對戰日本的決賽上演帽子戲法，帶領美國5：2贏球，拿下隊史第3座世界杯冠軍。勞埃德說：「我知道自己的能力還在，我得上場證明。無論是替補還是先發出賽，我都很感激有上場機會，我會好好把握，我要贏球。」

勞埃德也在這場比賽中，成為世界杯首位連續6場比賽都取得進球的球員，她在國家隊累積打入10球，隊史排名第3，僅次於瓦姆巴赫（Abby Wambach）14球和艾克士（Michelle Akers）12球。

勞埃德在第81分鐘罰球不進，沒能上演帽子戲法，勞埃德說：「那球困擾著我，表現還不夠好。」智利女足沒有被大比分擊敗，門將恩德勒（Christiane Endler）全場6次撲救，讓美國隊下半場一分未得，恩德勒也在賽後獲選該場表現最佳球員。

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