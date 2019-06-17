親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

200萬人上街後：黃之鋒出獄，香港「三罷」繼續反送中？

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

運動筆記用雙腳看風景跑南橫~我驕傲
健行筆記台中和平橫嶺山鼻頭角稜谷步道絕美山海步道台版小長城。鼻頭國小百合花盛開
NBAKawhi Leonard總冠軍賽五大好球 (2019年)2019總冠軍賽十大好球

網球／丹麥甜心嫁了！ 小威、NBA球星同場見證

2019-06-17 13:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

28歲的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）先完成終身...
28歲的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）先完成終身大事，與前NBA球星大衛李完成婚禮。 截圖自推特
分享

迎接溫布頓前，28歲的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）先完成終身大事，她上周末和未婚夫、NBA前球星大衛李（David Lee）踏入禮堂，包括美國前「世界球后」小威廉絲和德國前世界第一柯波兒（Angelique Kerber）及NBA球星加索（Pau Gasol）、巴恩斯（Harrison Barnes）都是見證人。

「生命中最棒的周末。」目前世界排名14的「丹麥甜心」，上周六晚上嫁做人婦後，透過社群平台分享喜悅。她和36歲的大衛李2017年11月訂婚，在此之前，她也曾和北愛爾蘭高球小天王麥克羅伊（Rory McIlroy）傳出好消息，但婚禮前沒多久喊卡。

如今覓得良緣，伍妹和大衛李上周六的下午在義大利托斯卡納互許終身，兩人在超過100名親友見證下舉行儀式，伍妹穿上明星鍾愛的婚紗品牌奧斯卡‧德拉倫卡刺繡禮服，在高空煙火中成為李太太。

小威成為伍妹的伴娘，她的丈夫奧漢尼安（Alexis Ohanian）也一同出席。

伍妹2018年澳網摘下生涯首座大滿貫，終結「無冕球后」稱號，當時大衛李就在墨爾本親眼見證；今年她第三輪敗給俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）、衛冕失利，法網又爆冷首輪出局，草地賽第一場站將從伊斯特本展開。

小威廉絲伍茲妮雅琪NBA
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

射箭世錦賽／雙金寫紀錄 雷千瑩關心基層

2019-06-17 12:02

PGA／擊退球王 伍蘭德奪美國公開賽金盃

2019-06-17 11:17

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-17 08:59

足球／內馬爾被控耍大牌 球團：要不收斂要不走人

2019-06-17 12:12

射箭／世錦賽締隊史最佳 林政賢：下一戰拚奧運

2019-06-17 01:38

桌球／日本公開賽 林昀儒摘銀

2019-06-17 01:10

射箭／雷千瑩世錦賽雙金 確定進東奧

2019-06-17 01:06

秀姑巒溪三鐵 近千人挑戰 吳明杰奪冠

2019-06-17 00:29

射箭／「雙金」入袋！ 雷千瑩個人賽奪史上首金

2019-06-16 21:42

東奧海之森水上競技場落成 小池魄力受稱讚

2019-06-16 21:39

射箭／滿分箭收尾 彭家楙：力量動作做到完美

2019-06-16 19:44

籃球／國內外教練齊聚交流 新台灣人戴維斯到場分享

2019-06-16 17:57

桌球／不敵前球王許昕 林昀儒日本公開賽摘銀

2019-06-16 17:45

女足世界盃／衛冕軍美國戰智利 專家預測：大屠殺

2019-06-16 17:31

美洲盃╱梅西難甩悲情 阿根廷首戰輸哥倫比亞

2019-06-16 17:27

射箭世錦賽／抗韓成功 反曲弓女團首次摘金

2019-06-16 17:10

秀姑巒溪泛舟鐵人三項 台灣好手吳明杰奪冠

2019-06-16 16:46

哈雷網賽／費德勒拚賽事第10冠 墨瑞雙打復出

2019-06-16 14:39

射箭世錦賽／雷母雙闖金牌戰 拚單日3獎牌

2019-06-16 12:05

PGA／虎威難現 伍茲美國公開賽無緣爭冠

2019-06-16 11:06

跆拳道／盧森堡公開賽 黃鈺仁、羅嘉翎踢雙金

2019-06-16 10:05

聯邦盃女網／中華奪冠 重返亞大區一級

2019-06-16 00:10

希望30感恩健走／妻陪聽障夫 31個月分段環島

2019-06-16 00:05

射箭世錦賽／暌違20年 複合弓女團摘金

2019-06-16 00:02

聯邦盃／直落二擺平新加坡 中華隊重返亞大一級

2019-06-15 21:14

射箭／陳界綸陳怡瑄 世錦賽複合弓混合賽鍍銅

2019-06-15 21:07

射箭／八仙塵爆後浴火重生 女將黃逸柔世錦賽摘金

2019-06-15 20:29

射箭／複合弓世錦賽摘金 教頭：台灣世界第一

2019-06-15 19:30

射箭／逆轉3度冠軍美國 複合弓女團奪史上第2金

2019-06-15 17:25

桌球／日本公開賽 林昀儒闖進男單4強

2019-06-15 16:45

高球／花蓮史上最盛大賽事 高協展現經營花東決心

2019-06-15 15:49

女足世界盃／英格蘭擊敗阿根廷搶先晉級 日本獲首勝小組第二

2019-06-15 14:37

美洲盃足賽／梅西再次領銜阿根廷 要甩亞軍悲情

2019-06-15 14:36

PGA╱美國公開賽第二輪手感更冷 伍茲自己都怒了

2019-06-15 14:27
看更多

熱門文章

NBA／鮑爾成交易籌碼 球爸詛咒：湖人不會奪冠

2019-06-16 16:38

日職／王柏融4支1連9場敲安 陽岱鋼替補吞K

2019-06-16 16:28

NBA／戴維斯前進洛城 詹姆斯：這只是開始

2019-06-16 15:49

NBA／勇士若給雙星頂薪 豪華稅將破1.3億美元

2019-06-16 17:24

NBA／湖人還要補頂級後場 專家列五大人選

2019-06-17 01:07

NBA／留下來吧！ 暴龍球員向雷納德喊話

2019-06-17 10:10

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

日職／王柏融連9場安 近六戰主場打擊率3成20

2019-06-16 17:06

NBA／AD交易細節更新 湖人付出選秀權代價更大

2019-06-17 11:15

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

日職／首度交流戰成功 王柏融有望幫火腿拚優勝

2019-06-17 07:00

NBA／哈羅連線拆夥？ 名嘴爆保羅不想待火箭

2019-06-17 08:19

MLB／為英卡納西恩被下放 洋基小將：很難吞

2019-06-17 07:58

射箭世錦賽／抗韓成功 反曲弓女團首次摘金

2019-06-16 17:10

NBA／勇士輸球折將 美媒爆柯瑞賽後對牆出拳

2019-06-17 12:43

NBA／麥考菜鳥年起連拿3冠 近55年來第3人

2019-06-17 11:58

NBA／貝佛利想回家鄉打球：我是芝加哥人

2019-06-16 13:30

MLB／父親節登板一局3上3下 陳偉殷秀兒子卡片

2019-06-17 07:07

NBA／首年執教就奪冠 暴龍教頭下一站世界盃

2019-06-17 09:17

射箭／「雙金」入袋！ 雷千瑩個人賽奪史上首金

2019-06-16 21:42

中職／中信打序不固定 伯納：僅猿隊有本錢固定

2019-06-16 17:32

桌球／不敵前球王許昕 林昀儒日本公開賽摘銀

2019-06-16 17:45

中職／10K無四死完封中信 包林傑：每場都想完投

2019-06-16 20:50

中職／猿有4洋將 洪一中：怎麼抉擇很頭痛

2019-06-16 22:37

NBA／奪冠不忘德羅展貢獻 羅瑞、林書豪皆有表示

2019-06-17 13:03

MLB／2隊4戰92分新猷 馬恰多：好多奇怪分數

2019-06-17 10:00

哈雷網賽／費德勒拚賽事第10冠 墨瑞雙打復出

2019-06-16 14:39

日職／陳冠宇一局無失分 羅德九局下攻六分大逆轉

2019-06-16 19:14

日職／王柏融打出穩定度 連九場敲安

2019-06-17 01:04

中職／潘威倫這一敗 斷了獅上半季爭王希望

2019-06-17 00:58

射箭／滿分箭收尾 彭家楙：力量動作做到完美

2019-06-16 19:44

中職／統一獅遭猿隊18安敲暈 上半季確定無緣爭冠

2019-06-16 21:39

中職／無四死球完封兄弟 包林傑：個人重要一勝

2019-06-17 00:55

MLB／7局掉2分非自責 柳賢振防禦率再降至1.26

2019-06-17 11:00

中職／廖乙忠有望升一軍 黃恩賜先發變期末考

2019-06-16 17:47

中職／陳鴻文扛起牛棚要角 感謝守備大力幫忙

2019-06-16 18:00

PGA／擊退球王 伍蘭德奪美國公開賽金盃

2019-06-17 11:17

華南青少棒／澎湖郭俊麟不投球 2戰5安自認無緣國手

2019-06-16 16:28

美洲盃╱梅西難甩悲情 阿根廷首戰輸哥倫比亞

2019-06-16 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top