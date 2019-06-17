網球／丹麥甜心嫁了！ 小威、NBA球星同場見證

2019-06-17 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



28歲的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）先完成終身大事，與前NBA球星大衛李完成婚禮。 截圖自推特 分享 facebook

迎接溫布頓前，28歲的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）先完成終身大事，她上周末和未婚夫、NBA前球星大衛李（David Lee）踏入禮堂，包括美國前「世界球后」小威廉絲和德國前世界第一柯波兒（Angelique Kerber）及NBA球星加索（Pau Gasol）、巴恩斯（Harrison Barnes）都是見證人。

「生命中最棒的周末。」目前世界排名14的「丹麥甜心」，上周六晚上嫁做人婦後，透過社群平台分享喜悅。她和36歲的大衛李2017年11月訂婚，在此之前，她也曾和北愛爾蘭高球小天王麥克羅伊（Rory McIlroy）傳出好消息，但婚禮前沒多久喊卡。

如今覓得良緣，伍妹和大衛李上周六的下午在義大利托斯卡納互許終身，兩人在超過100名親友見證下舉行儀式，伍妹穿上明星鍾愛的婚紗品牌奧斯卡‧德拉倫卡刺繡禮服，在高空煙火中成為李太太。

小威成為伍妹的伴娘，她的丈夫奧漢尼安（Alexis Ohanian）也一同出席。

伍妹2018年澳網摘下生涯首座大滿貫，終結「無冕球后」稱號，當時大衛李就在墨爾本親眼見證；今年她第三輪敗給俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）、衛冕失利，法網又爆冷首輪出局，草地賽第一場站將從伊斯特本展開。