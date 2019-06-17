射箭世錦賽／雙金寫紀錄 雷千瑩關心基層

2019-06-17 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雷千瑩射下世錦賽雙金。圖／取自世界射箭總會 分享 facebook

兩年一屆的射箭世錦賽昨天深夜在荷蘭斯海托亨博斯落幕，中華射箭隊斬獲3金寫下隊史新猷，包辦反曲弓女團和女子個人賽雙金的奧運名將「雷母」雷千瑩感謝各界支持外也關心基層，盼母校新北明德高中場地能整修改善，培養出更多好手為國爭光。

明德高中射箭隊孕育多名好手，包括2002年釜山亞運個人賽金牌袁叔琪、里約奧運女團摘銅的雷千瑩，今年世錦賽中華射箭隊最年輕的湯智鈞也是明德應屆畢業生。

雷千瑩是倫敦奧運和里約奧運國家隊成員，奧運後都曾回明德擔任助教或實習，現進入國家隊，回到北部也會回母校進行賽前調整，「非常感謝母校無私提供場地，教練也從不放棄我，持續幫助我。」她提到，近年看到明德眾多校友不斷進步，從2002年起不缺席亞、奧運，包括袁叔琪2004年雅典奧運女團摘銅、里約奧運女團也獲得銅牌，加上湯智鈞去年雅加達亞運也射下男團金牌，實屬不易。

「但也在練習中看到場地的一些問題，其實早在2002年亞運以及2004年叔琪學姊奧運奪牌，射箭場蓋起後至今，已經不堪使用。」雷千瑩提到，位於三峽的明德屬於山區學校，「每當梅雨季節或是午後雷陣雨，勢必會影響到訓練，時常耽誤2到3小時候才能恢復訓練，若場地能適時地改善，我相信在訓練品質及效果一定會更好，並且達到選手射箭生涯的延續。」

除個人賽金牌戰靠「加射」擊退排名賽締造新世界紀錄的南韓好手姜彩瑛，「雷母」和譚雅婷和彭家楙昨天先登場的反曲弓女團也射下衛冕軍南韓隊，金牌成績同樣創隊史最佳，兩面歷史性的金牌讓全隊士氣大振。

「雷母」透露，世錦賽的突破對自己信心提升許多，意義非凡，「因為在前一陣子成績起伏不定，幾次的國際賽中，都沒能好好把握，非常感謝這些日子以來幫助我的教練與學弟妹們，有他們的鼓勵才能讓我走出低潮。」明年將三度登上奧運殿堂的她也感謝體育署、新北市政府及凱撒飯店連鎖董事長林鴻道的大力支持幫助，「今年度所推動的企業聯賽，增強我對臨場的發揮，相當受用。」