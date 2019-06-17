PGA／擊退球王 伍蘭德奪美國公開賽金盃

2019-06-17 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



世界排名25的美國高球好手伍蘭德（Gary Woodland）今天挺住壓力，以3桿之差摘下美國公開賽冠軍，也是生涯首座大賽冠軍。 美聯社 分享 facebook

面對「世界球王」凱普卡（Brooks Koepka）步步進逼，世界排名25的美國高球好手伍蘭德（Gary Woodland）今天挺住壓力，以3桿之差摘下美國公開賽冠軍，緊握拳頭迎接生涯第一座大賽金盃。

「感覺太特別了，我從沒想到比賽已經結束了。」從第二輪起一路領先的伍蘭德說。

他今天最終輪分別在第9洞和12洞吞下柏忌，領先桿數一度被凱普卡縮小到1桿差，但第14洞抓下單場第3隻小鳥穩住領先，最後的第18洞更戲劇性推進30呎長博蒂，以271（-13）桿收穫第119屆美國公開賽金盃。

和伍蘭德同組的英國名將羅斯（Justin Rose），首洞抓鳥後一度和伍蘭德並列領先，但之後遇亂流，苦吞5柏忌，不但退出爭冠行列，單輪74（+3）桿成績也使排名從出發時的單獨第2到最終277（-7）桿並列第3，前一場大賽PGA錦標賽完成連霸的美國名將凱普卡則以274（-10）桿獨居第2。

錯失連兩座大賽登頂的凱普卡表示，最後幾洞錯失博蒂機會的確可惜，「而伍蘭德做到了，很恭喜他，他用很酷的方式結束比賽。」

地主名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）三輪打完落後伍蘭德11桿，宣告無緣爭冠，不過今天繳出四輪最佳的69（-2）桿，總成績282（-2）桿並列21名收尾。

2000年曾登頂的伍茲表示，單輪能擊出低於標準桿的成績，通常在美國公開賽就是不錯演出，「但這些傢伙真的表現太好了。」