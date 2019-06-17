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NBA／兩百萬球迷就位 暴龍封王遊行今晚開始嗨

2019-06-17 07:53聯合報 記者曾思儒╱即時報導

隊史首度打進NBA總冠軍賽就帶回金盃，暴龍隊台灣時間今天晚上10點將在多倫多展開封王遊行，遊行將在多倫多市中心舉行，預估會有兩百萬球迷同歡，多倫多市長托利（John Howard Tory）更宣布將當天訂為「We The North」日，向暴龍全體隊職員致敬。

這趟封王遊行起點是展覽中心，球員將搭乘雙層露天巴士沿著湖邊大道（Lake Shore Boulevard）展示冠軍獎盃，接著轉進約克街（York Street），沿路還會經過大學大道（University Avenue），最後在皇后街（Queen Street）轉彎，駛向做為終點的彌敦菲臘廣場。

彌敦菲臘廣場就位於多倫多市政廳前院，遊行將從台灣時間今天晚上10點（當地時間早上10點）開始，整趟遊行預計進行2個半小時；暴龍總公司「楓葉體育公司」（Maple Leaf Sports & Entertainment）社區事務和活動負責人巴特列（Mike Bartlett）表示，球團預計遊行會吸引兩百萬球迷參與。

現已有球迷在遊行路線上紮營等待，遊行前4小時將封鎖周邊道路進行交通管制，相關單位建議球迷可騎腳踏車或步行前往會場同樂，多倫多政府則公告，請球迷不要攜帶大型物品前往，避免造成維安問題。

暴龍NBA
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