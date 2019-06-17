經典「泳渡澎湖灣」 馬英九睽違17年再度挑戰

2019-06-17 14:38 運動筆記 台灣鐵人三項公司



澎湖經典賽事「泳渡澎湖灣」在今日（15）清晨於風光明媚的觀音亭及澎湖灣海域盛大登場。「2019 泳渡澎湖灣」今年分為 5000 公尺泳渡組、2000 公尺挑戰組和 500 公尺體驗組，共計吸引近兩千人一齊熱情參與，最特別的是 5000 公尺泳渡組的選手們，在破曉時分以搭船方式出發到大菓葉玄武岩前海，並從船上一躍而下往終點觀音亭游去。這是台灣絕無僅有的開賽方式，不但深具挑戰性更帶給選手們畢生難忘的海泳體驗。

經典賽事「泳渡澎湖灣」週六清晨於風光明媚的觀音亭及澎湖灣海域登場（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

泳渡組 5000 公尺採用獨特的開賽方式（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

「泳渡澎湖灣」活動現場在鎮疆戰鼓隊的擊鼓聲中敲開序幕，澎湖縣長賴峰偉、副縣長許智富、教育處處長謝國村等等各級處室長官皆到場支持，活動嘉賓前總統馬英九現場更是妙語如珠，逗得現場選手開懷大笑，最後也和賽前和選手們一起做暖身操，並為挑戰組 2000 公尺鳴槍開賽。

本次活動亦邀請到「最美鐵人警花」謝伯韶擔任活動大使，伯韶目前任職於北市刑事鑑識中心，是鐵人三項界的小天后，更曾在「第17屆世界警察消防運動會」海泳項目奪下銀牌。當天清晨謝伯韶也一齊搭船出海挑戰泳渡組 5000 公尺，最後以 2 小時 30 分完賽。謝伯韶賽後表示：「這次很開心能參加澎湖的海泳盛事，這是我第一次挑戰 5000 公尺海泳，海浪有點大但我很享受整場比賽！」

「最美鐵人警花」謝伯韶擔任活動大使,並下水參與泳渡組 5000 公尺賽事（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

挑戰組 5000 公尺最後是由長泳好手朱明全再度蟬聯冠軍，已經參加過好幾屆澎湖海泳賽事的他笑著說：「今年是我參加過最難度最高的一屆，但是很開心又拿了第一名！」並承諾明年一定再來參加泳渡澎湖灣。

挑戰組 5000 公尺最後是由長泳好手朱明全再度蟬聯冠軍（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

前總統馬英九這次也來共襄盛舉澎湖的的海盛事，他提到泳渡澎湖灣是當年和賴峰偉縣長一手催生的，這次很高興能再回到這場活動，除了擔任賽事的鳴槍嘉賓之外，更親自下水挑戰2000公尺，最後以1小時59分48秒完賽，上岸時全場加油觀眾都給予熱情掌聲。

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前總統馬英九除了擔任鳴槍嘉賓,也一起參與挑戰組 2000 公尺賽事（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

活動當日除了有泳渡賽事之外，現場更有設置當地特色美食園遊會，各個攤位上都提供最在地的菊島風味美食：赤崁阿麗炸丁香、風船章魚燒、緝馬灣花枝系列、風茹茶、仙人掌冰淇淋、嚐鮮包子、福滿堂擔仔麵、滷味、縣農會白膜花生、炸蕃薯紫菜、阿民臭豆腐、阿利師豆乳雞、澎湖風味煎餅、郝老大小籠包、墨西哥塔餅、漢豪記水果，黑妞堅果黑糖糕則贊助 2000 公尺和 5000 公尺的補給，澎湖伯也贊助三明治/魚子醬/干貝醬供參與民眾現場品嘗，包山（風味菜）包海（海鮮）的在地美食，每樣都令人食指大動。

「泳渡澎湖灣」是澎湖經典長泳賽事,每年皆吸引大批民眾前來參與（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

「泳渡澎湖灣」是澎湖的年度大事迄今已17個年頭，除了宣揚澎湖廣大海洋的文化內涵，推廣全民體育運動，還能透過活動呈現當地特有的人文風貌，凝聚澎湖鄉親參與感和榮譽感，共同創造一健康、熱情、活力開朗的新形象，配合澎湖國際海上花火節和相關活動，一起為澎湖觀光事業帶來新的契機。＊

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