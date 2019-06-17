射箭／世錦賽締隊史最佳成績 林政賢：下一戰拚奧運

2019-06-17 01:38 中央社 記者龍柏安台北16日電



中華射箭代表隊今年在世界射箭錦標賽拿下3金、1銅的空前佳績，中華射箭代表隊總教練林政賢表示，階段性任務告一段落，接下來就是要全力備戰明年東京奧運。

今年中華射箭代表隊複合弓拿下暌違20年的女團金牌，反曲弓女團也奪得隊史第1金等，無論是獎牌成色，還是獎牌數，雙雙締造隊史新高，且最重要的是，男、女反曲弓都在世錦賽取得滿額奧運參賽門票。

林政賢表示，選手日復一日訓練，就是希望可以拿下好成績，如今選手的努力終於獲得回報，但他們也不會因有好成績就沖昏了頭，下個目標就是明年的重頭戲東京奧運。

射箭隊在世錦賽拿下佳績，林政賢特別感謝體育署提供的奧援與幫助，他表示，由於「黃金計畫」資源挹注，讓代表隊第1次出國比賽，可就地租賃巴士接送選手往返比賽場地和飯店，此外，還有運動科學人員與2名物理治療師隨隊，給選手無微不至的照護。

由於荷蘭當地氣溫偏低，且比賽前幾天又碰到雨勢，衣服濕透又吹冷風，選手很容易感冒，林政賢說：「若不是這次有租賃巴士，選手不用苦等接駁車，否則若爆發大規模感冒，還沒比自己就先垮了。」

這次世錦賽前，反曲弓代表隊賽前一週動身前往荷蘭移訓，除調整時差，也提前備戰世錦賽，效果都反映在成績上，林政賢笑說，為了省錢，包括教練團與選訓委員都親自下廚，除可節省經費，也能讓選手在異地嚐到家鄉味。