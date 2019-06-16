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東奧海之森水上競技場落成 小池魄力受稱讚

2019-06-16 21:39中央社 東京16日專電

位於東京灣岸的海之森水上競技場是2020年東京奧運划船與輕艇靜水競速的比賽場地，...
位於東京灣岸的海之森水上競技場是2020年東京奧運划船與輕艇靜水競速的比賽場地，由東京都政府花308億日圓興建，5月底完工。中央社
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位於東京灣岸的「海之森水上競技場」是2020年東京奧運划船與輕艇靜水競速的比賽場地，由東京都政府斥資興建，今天舉辦完工典禮，東京都知事小池百合子魄力受到稱讚。

距離東京奧運還有404天，小池百合子今天在人工填海造地的東京灣岸舉辦海之森水上競技場完工典禮，國際划船總會主席羅蘭（Jean-Christophe Rolland）、日本奧運大臣鈴木俊一、日本划船連盟名譽主席、前首相福田康夫等人出席這項盛典。

小池在致詞時表示，東京奧運舉辦期間，相信這座水上競技場將洋溢著來自世界各地選手和觀眾的熱情，帶給眾人感動。她說，希望東奧結束後，這裡作為奧運遺產、亞洲最頂級的水上競技場，有更多人持續喜歡，也能在此舉辦許多具有特色的活動。

羅蘭致詞時表示，今天是水上運動尤其是划船運動重要的一天，因為划船運動有了海之森水上競技場這個新據點，他內心充滿感激，也佩服日本民眾、政府尤其是小池百合子能發揮領導力，讓這項美好的計畫得以實現。

他說，海之森水上競技場的興建歷經很長一段時間，進行多次的調整且面臨多重挑戰後，一一克服困難完成的，他很難想像當初看到的中央防波堤旁的水道如今變成這麼壯觀的水上競技場，很佩服日本的創意和技術能力。

在剪綵儀式後，東京都政府也安排划船與輕艇的表演。在划船部分，除了有日本的奧運划船選手外，也有來自英國牛津大學、劍橋大學的校友隊、日本慶應大學、早稻田大學的划船隊等。在輕艇方面，有帕運輕艇選手、國中生、高中生、大學生選手隊等。

海之森水上競技場是東京都政府斥資308億日圓（約新台幣91億元）興建的，今年5月底完工，全長約2300公尺、寬約200公尺的水域有8條划船賽（rowing）水道及輕艇靜水競速賽（canoe sprint）9條水道，是日本首都圈唯一符合國際標準的水上競技場。

東奧結束後，除了划船或輕艇賽之外，也可用作為水上體育、音樂會的會場。

有關海之森水上競技場的興建，東京都政府一開始估計興建費是69億日圓，但後來建材費、人工費等飆漲，一度估計興建費需高達491億日圓。

2016年小池百合子就任東京都知事後，成立調查小組評估預算的正當性，曾考慮易地舉辦水上競技，她也曾到東北地區宮城縣登米市的長沼划船場視察。不過，2016年11月，在興建費刪減後，決定划船與輕艇比賽場地落址海之森水上競技場。

東京奧運
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