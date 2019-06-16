射箭／強心臟滿分箭收尾 彭家楙：把力量動作做到完美

2019-06-16 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



我國射箭女將在荷蘭射箭世錦賽連創佳績，反曲弓女團不負眾望，金牌戰粉碎南韓的連霸夢，以6：2奪金，第4局最後飆出10分箭的彭家楙坦言的確緊張，不過仍做好該做的，順利奪金。

最後壓軸的彭家楙，談到最後一支滿分箭表示，「不管是哪一支箭都用我自己該做的去做，最後一支稍微緊張，但還是把力量和動作做到最完美。」

南韓女團世錦賽隊史13冠，今尋求二連霸夢碎，中華隊則寫下世錦賽新猷，反曲弓過去世錦賽最佳是2015年丹麥哥本哈根世錦賽，當時在林詩嘉個人摘銀、混雙銀牌，加上男團銅牌寫下2銀1銅，今年成績再上層樓。

除了複合弓進帳1金1銅，反曲弓女團下午再追加隊史首金，晚間「雷母」雷千瑩將再拚個人賽金牌以及混雙銅牌，另外反曲弓男、女團已經確定拿下各3張滿額東京奧運門票，成績豐碩。

金牌戰中華隊開賽連下兩局，第3局南韓以58：55追回一局，關鍵第4局中華隊展現抗壓，後3箭譚雅婷、彭家楙都飆出滿分箭，順利為中華隊抱回金牌。

拿下我國首面世錦賽反曲弓金牌，譚雅婷表示自己狀況不算好，但仍在場上不斷調整，並相信隊友，「大家都非常努力為這個比賽作準備，摘金非常感動。」