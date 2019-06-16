籃球／國內外教練齊聚交流 新台灣人戴維斯到場分享

2019-06-16 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



國內外百位籃球教練齊聚宜蘭交流，邀請新台灣人戴維斯到場分享經驗。圖/宜蘭市體育會提供 分享 facebook

來自全球各地的籃球教練約100人齊聚宜蘭高中研討交流球技，還特別邀請「新台灣人-戴維斯」分享經驗，讓每位與會教練獲良多。戴維斯表示，很榮幸參與活動，對這座城市的氛圍感到清新，也感受到宜蘭在地鄉親滿滿的人情味，期待下次有機會再更深一層的認識這座城市。

林燈文教公益基金會去年開始挹注宜蘭高中籃球隊培育經費，提升球員訓練環境、設備與運動員餐食。今年更擴大範圍，針對基層籃球的教練開設專業課程，帶動台灣籃球正向發展。

此次CoAching mE 籃球教練研討會15、16日為期兩天在宜中舉行，共有國內外約百名籃球教練參加，除了委託熊兄弟體能運動工作室協助辦理外，更有在地企業大將作奇木工坊、若輕人文休閒旅店等支持。

「教練也是需要教練的」，這場研討會特別邀請「新台灣人-戴維斯」分享交流，這位在美國長大的運動員，走過世界許多國家，最後來到台灣，近年來更曾代表中華隊與璞園職業籃球隊參與各項國際交流賽事，其中最令人津津樂道是2013 年亞錦賽首次率領中華隊打敗中國。

國內外百位籃球教練齊聚宜蘭交流，邀請新台灣人戴維斯到場分享經驗。圖/熊兄弟體能運動工作室提供 分享 facebook

宜蘭市體育會理事長同時也是代表會主席的林智勇表示，樂見這樣大型籃球教練研討會在宜蘭舉辦，宜蘭市代表會與宜蘭市體育會全力支持發展基層籃球。

全國女籃常勝軍永平國小陳駿安教練表示，利用最新科技的輔助工具，帶入數據分析，能讓球員更明白自身的優缺點，也會讓訓練更有效率；ABL澳門黑熊執行總監說，很榮幸參與這次的研討會，也是第一次來到宜蘭，覺得這個城市很美麗，人也親切。

SBL台灣銀行籃球隊教練團陳國維、許致強、莊曉文、陳禹誌等人感謝林燈文教公益基金會贊助，促成這次大型的籃球教練研討會，相信每位教練一定都是滿滿的收獲回去；澎湖馬公高中陳力維教練表示，自費參加這次的活動，希望可以帶給校內的學生們一個不一樣的籃球知識。