秀姑巒溪泛舟鐵人三項 台灣好手吳明杰奪冠

2019-06-16 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽吸引近千人報名參加。圖／東管處提供 分享 facebook

由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「2019秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，今天早上6時30分於秀姑巒溪遊客中心出發，吸引近千名選手報名挑戰，還有來自13個不同國家，共34位外籍選手一起參加全國唯一結合泛舟、路跑、單車三項運動的鐵人競賽活動。競賽最後由台灣好手吳明杰以3小時14分43秒領先奪得第一名。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽今年已邁入第十屆，除了鐵人三項組（泛舟、路跑、自行車）、鐵三角接力組、鐵人二項組（泛舟、路跑）外，還有三鐵團體挑戰賽以及二鐵團體挑戰賽，邀請選手揪團組成8人戰隊，發揮合作精神，齊心協力完成賽事。參賽者將依序挑戰泛舟11公里、路跑12.6公里，與自行車44公里，合計共67.6公里。

東管處表示，鐵人三項男子組最終由吳明杰奪冠；鐵人兩項男子組由第一次參賽的張致遠以1小時59分26秒成績拔得頭籌，張致遠說，今天是第一次泛舟，前幾天下過雨，水流比較湍急，轉換跑步時需要運用不同肌群，剛開始跑起來很累，但路線風景很漂亮，過程很享受。

女子組則是連續三屆參賽的吳其臻首度拿下冠軍，她賽後分享，平常從事馬拉松運動，泛舟完再接著跑步很有挑戰性，也很需要團隊協力合作，非常好玩。

本次賽事也吸引不少名人好手慕名參加，像是「極地超馬好手」陳彥博趁紀錄片上映期間參賽，最後拿下二鐵組第四名。在Wings For Life全球路跑台灣站，三度奪冠的長跑健將李智群，因為夏天熱愛從事水上活動，加上同時結合跑步，讓本賽事成為移地訓練與度假好機會，最終拿下二鐵組第三名。

另外，這次政府機關泛舟組則由台東消防局關山消防大隊勇奪第一，過中點奇美站的成績更勝三鐵選手，而第二、三名則分別由地主隊豐濱鄉公所、長濱鄉公所奪得。