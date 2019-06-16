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美洲盃╱梅西難甩悲情 阿根廷首戰輸哥倫比亞

2019-06-16 17:27世界日報 體育新聞組╱綜合報導

2019年美洲盃開踢，B組的阿根廷首戰出師不利，以0：2輸給了哥倫比亞，這也是阿...
2019年美洲盃開踢，B組的阿根廷首戰出師不利，以0：2輸給了哥倫比亞，這也是阿根廷男足40年來首次在美洲盃首戰輸球 路透社
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2019年美洲杯開踢，B組的阿根廷首戰出師不利，以0：2輸給了哥倫比亞，這也是阿根廷男足40年來首次在美洲盃首戰輸球、隊史第3次，前2次他們在小組賽出局（1919和1979）。

哥倫比亞前鋒馬丁尼茲（Roger Martinez），在第71分鐘打破僵局，左路突破後禁區邊緣起腳入網，前鋒薩柏達（Duvan Zapata）在終場前第86分鐘，在隊友助攻下門前踢進，為哥倫比亞穩住勝局，馬丁尼茲和薩柏達都是替補上場建功。

阿根廷隊球星領銜，陣中有梅西（Lionel Messi）和阿奎羅（Sergio Aguero），哥倫比亞有法爾考（Radamel Falcao）和「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez），其中J羅助攻給馬丁尼茲那球，讓阿根廷遭受打擊。

過去5屆美洲盃，阿根廷4次都亞軍作收，對巴薩球星梅西來說，幫助阿根廷國家隊拿下美洲盃冠軍壓力相當肯定不小，梅西賽後表示：「這不是我們想要的開局，我們得把頭抬起，繼續向前邁進。」

這場比賽哥倫比亞上半場看起來較強勢，阿根廷在下半場換了3人，才幫助梅西創造進攻空間。在哥倫比亞率先進球前，梅西錯失本場最佳進球機會，隨後還有一次殺入禁區，但沒能起腳射門。

哥倫比亞贏球取3分領跑B組，阿根廷暫時墊底，巴拉圭和卡達16日開踢，阿根廷下一場的對手是巴拉圭。

馬丁尼茲梅西J羅
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