哈雷網賽／費德勒拚賽事第10冠 墨瑞雙打復出

2019-06-16 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）將挑戰生涯第10度在哈雷草地賽登頂。 美聯社 分享 facebook

溫布頓前的草地賽季已經登場，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）將挑戰生涯第10度在哈雷草地賽登頂，年初動刀的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）和西班牙好手洛培茲（Feliciano Lopez）在皇后草地賽雙打首戰就要強碰頭號種子，成兩場溫網熱身賽開戰前話題。

費德勒生涯已拿下9座哈雷草地賽冠軍，去年本有機會挑戰第10冠，但最終暫3盤不敵克羅埃西亞對手克里奇（Borna Coric），在哈雷的累積戰績停在63勝7敗。

不過今年他的爭冠路也不好走，第一關要碰澳洲米爾蒙（John Millman），第二輪遇世界排名曾居第5的法國好手「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）或是另名法國選手普瑞爾（Benoit Paire），8強賽假想敵是排第7種子的西班牙巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut），衛冕軍克里奇也在籤表同一區。

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在籤表下半區領銜，他2016年和17年都屈居亞軍，前一站在斯圖加特首戰爆冷出局，將在哈雷尋求本季草地首勝，甚至首冠。

和費德勒同列「四大天王」的墨瑞，澳網首輪落敗後就再沒出賽紀錄，之後動了金屬髖關節手術，皇后草地賽程復出首站；根據剛出爐的籤表，他和洛培茲第一戰就要強碰列頭號種子的哥倫比亞組合卡波（Juan Sebastian Cabal）和法瑞（Robert Farah），硬戰難免。

哈雷草地賽和皇后草地賽都是ATP 500系列賽，獎金同是221萬9150歐元，賽程都將於明天展開。