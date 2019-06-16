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PGA／虎威難現 伍茲美國公開賽無緣爭冠

2019-06-16 11:06聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美國公開賽三輪打完，老虎伍茲確定提前退出爭冠行列。 美聯社
美國公開賽三輪打完，老虎伍茲確定提前退出爭冠行列。 美聯社
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美國公開賽三輪打完，地主名將「老虎伍茲（Tiger Woods）已經落後領先的同胞伍蘭德（Gary Woodland）11桿，提前退出爭冠行列，他也承認身體狀況在低溫氣候下並非最佳，冷天讓他身體感到不適，但這也是自己要面對的一部分。

伍蘭德靠著第二輪65（-6）桿躍上領先，第三輪也繳出69（-2）桿，暫以202（-11）桿、1桿之差領先英國好手羅斯（Justin Rose），上月在PGA錦標賽完成連霸的美國名將凱普卡（Brooks Koepka）也以206（-7）桿緊追。

伍茲單輪博蒂、柏忌各5，平標準桿的71桿是最近參加4大賽的第三輪最差成績，合計以平標準桿213桿並列第27名；他鐵桿威力不如過往、好幾洞都打短，讓人聯想過往背部動刀手術是否造成影響。

「老虎」承認，每次揮桿背部都有些感覺，但他不想以此為藉口，「讓我把這拋到腦後，我要感覺每次擊球，事情總是如此。」

他也提到，儘管前三洞就吞下兩個柏忌，實在不是好的開始，「但我仍給自己一個機會，這還是很正向的，我們也能看看明天天氣如何。」他還以第三輪同組的南韓選手安秉勛（Byeong Hun An）為例，指安秉勛雖然有幾球都沒打到正確球位，但最終仍揮出68桿、排名上升18位到並列14。

這是29歲的安秉勛首度和伍茲同組，他形容感覺就像美夢成真，「和他一起打球一直是我的夢想，尤其是在圓石灘打美國公開賽，感覺更特別。」他還透露，當從手機看到第三輪的出發順序名單，就像過了兩個半小時那麼久，「我想和他（伍茲）同組，看看是什麼感覺，我的願望也實現了，很高興和史上最偉大球員有很棒的一輪，他並沒打出最佳表現，但仍然是老虎，不管他表現如何，和他一起打球對我意義重大。」

伍茲老虎美國公開賽
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